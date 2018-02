Hier das Wochenprogramm vom 26. Februar – 02. März 2018

MONTAG, 26. Februar 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell: 1984

20.00 Uhr: LORA international: FIAN – Thema:“Deutsche Entwicklungszusammenarbeit-wo führt sie hin?“ Der Fokus liegt dabei auf den menschenrechtlichen Folgen von Investitionen ausländischer Unternehmen, die unter anderem durch deutsche Entwicklungsbanken mitfinanziert werden. Beispiele aus Sierra Leone und Sambia zeigen, dass diese Projekte häufig zu Landkonflikten führen und damit ihren eigenen entwicklungspolitischen Ansprüchen zuwiderlaufen.

21.00 Uhr: deutsch-kurdische Sendung: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Unruhen in der Provinz

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Jazz Avantgarde

03.00 Uhr: Jazz Avantgarde

04.00 Uhr: Jazz Avantgarde

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

06.00 Uhr: Wochen-Rückblick

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

09.00 Uhr: Wochen-Rückblick

10.00 Uhr: LORA Kultur: Künstlerfragen

11.00 Uhr: Literaturverhör: poesie[magazin] – Die Münchner Theater-Texterin Teresa Seraphin und der Berliner Dichter Andreas Altmann sind live im Studio zu Lesung und Gespräch. Außerdem gibt es in der kleinen Reihe zur Poetik der Moderne einen Beitrag zu T.S.Eliot.

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Wochen-Rückblick

14.00 Uhr: LORA Kultur: Künstlerfragen

15.00 Uhr: Literaturverhör: poesie[magazin] – Die Münchner Theater-Texterin Teresa Seraphin und der Berliner Dichter Andreas Altmann sind live im Studio zu Lesung und Gespräch. Außerdem gibt es in der kleinen Reihe zur Poetik der Moderne einen Beitrag zu T.S.Eliot.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 27. Februar 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Jazz and more

17.00 Uhr: Trotz Alledem: NaturFreunde – Themen: Energieberatung / Volksbegehren Flächenfraß / Lebenmittelvernichtung und Containern / Portrait einer Ortsgruppe

18.00 Uhr: LORA-Magazin – hören Sie ein Interview mit einer Vertreterin von der Initiative „Münchner Sicherheitskonferenz verändern“, die selbst am Wochenende im Bayerischen Hof als Tagugssteilnehmerin präsent war, über ihre Eindrücke von dre Konferenz. Außerdem: die Top Ten der vergessenen Nachrichten – z.B Inklusion am Arbeitsplatz, Portugal nach der Finanzkrise und der Monsun, der im Sommer 2017 Zerstörung über Südasien brachte.

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika-Redaktion: „Die Aktivitäten rum um die Internationalen Wochen gegen Rassismus 2018“

20.00 Uhr: Freie Radios – mit Beiträgen von anderen deutschsprachigen freien Radios.

21.00 Uhr: Multikulti: Redakcja POLONIUM – Thema: das polnische „Gesetz zum Institut für Nationales Gedenken“. Danach soll bestraft werden, wer dem polnischen Staat eine Mitschuld am Holocaust zuweist. Außerdem geht es um den daraus entstandenen Streit zwischen der polnischen und der israelischen Regierung.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Munich Massla

23.00 Uhr: Rock n Roll – Thema: JOHNNY CASH Einen Tag vor der Sendung ist der Geburtstag von JOHNNY CASH und aus diesem Grund gibt es eine Sondersendung mit dem „Man in Black“. Es gibt Klassiker und Raritäten von CASH aber es gibt auch schöne Cover Versionen seiner Klassiker und Songs über JOHNNY CASH.

DAB+

01.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell: 1984

05.00 Uhr: LORA international: FIAN – Thema:“Deutsche Entwicklungszusammenarbeit-wo führt sie hin?“ Der Fokus liegt dabei auf den menschenrechtlichen Folgen von Investitionen ausländischer Unternehmen, die unter anderem durch deutsche Entwicklungsbanken mitfinanziert werden. Beispiele aus Sierra Leone und Sambia zeigen, dass diese Projekte häufig zu Landkonflikten führen und damit ihren eigenen entwicklungspolitischen Ansprüchen zuwiderlaufen.

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus

10.00 Uhr: Unruhen in der Provinz

11.00 Uhr: Unruhen in der Provinz

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell: 1984

14.00 Uhr: LORA international: FIAN – Thema:“Deutsche Entwicklungszusammenarbeit-wo führt sie hin?“ Der Fokus liegt dabei auf den menschenrechtlichen Folgen von Investitionen ausländischer Unternehmen, die unter anderem durch deutsche Entwicklungsbanken mitfinanziert werden. Beispiele aus Sierra Leone und Sambia zeigen, dass diese Projekte häufig zu Landkonflikten führen und damit ihren eigenen entwicklungspolitischen Ansprüchen zuwiderlaufen.

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 28. Februar 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Schweizer Soundtreff

17.00 Uhr: Soziale Welt: Nachrichten aus der Provinz – Thema: Die Kampagne #Mutmachleute – Das Projekt zur Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen. Zu Gast im Studio: Anna Starks-Sture vom Starks-Sture Verlag München + Maximilian Laufer und Christina Meffert von Laufer & Meffert GbR, einer Werbeagentur in Starnberg (Initiatoren des Projekts)

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit: Kulturimplus Grundeinkommen

20.00 Uhr: Soziales & Bürgerrechte: ISW

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Funkloch

DAB+

01.00 Uhr: Jazz and more

02.00 Uhr: Trotz Alledem: NaturFreunde – Themen: Energieberatung / Volksbegehren Flächenfraß / Lebenmittelvernichtung und Containern / Portrait einer Ortsgruppe

03.00 Uhr: LORA-Magazin – hören Sie ein Interview mit einer Vertreterin von der Initiative „Münchner Sicherheitskonferenz verändern“, die selbst am Wochenende im Bayerischen Hof als Tagugssteilnehmerin präsent war, über ihre Eindrücke von dre Konferenz. Außerdem: die Top Ten der vergessenen Nachrichten – z.B Inklusion am Arbeitsplatz, Portugal nach der Finanzkrise und der Monsun, der im Sommer 2017 Zerstörung über Südasien brachte.

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika-Redaktion: „Die Aktivitäten rum um die Internationalen Wochen gegen Rassismus 2018“

05.00 Uhr: Freie Radios – mit Beiträgen von anderen deutschsprachigen freien Radios.

06.00 Uhr: Multikulti: Redakcja POLONIUM – Thema: das polnische „Gesetz zum Institut für Nationales Gedenken“. Danach soll bestraft werden, wer dem polnischen Staat eine Mitschuld am Holocaust zuweist. Außerdem geht es um den daraus entstandenen Streit zwischen der polnischen und der israelischen Regierung.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – hören Sie ein Interview mit einer Vertreterin von der Initiative „Münchner Sicherheitskonferenz verändern“, die selbst am Wochenende im Bayerischen Hof als Tagugssteilnehmerin präsent war, über ihre Eindrücke von dre Konferenz. Außerdem: die Top Ten der vergessenen Nachrichten – z.B Inklusion am Arbeitsplatz, Portugal nach der Finanzkrise und der Monsun, der im Sommer 2017 Zerstörung über Südasien brachte.

08.00 Uhr: Jazz and more

09.00 Uhr: Trotz Alledem: NaturFreunde – Themen: Energieberatung / Volksbegehren Flächenfraß / Lebenmittelvernichtung und Containern / Portrait einer Ortsgruppe

10.00 Uhr: Munich Massla

11.00 Uhr: Rock n Roll – Thema: JOHNNY CASH Einen Tag vor der Sendung ist der Geburtstag von JOHNNY CASH und aus diesem Grund gibt es eine Sondersendung mit dem „Man in Black“. Es gibt Klassiker und Raritäten von CASH aber es gibt auch schöne Cover Versionen seiner Klassiker und Songs über JOHNNY CASH.

12.00 Uhr: LORA-Magazin – hören Sie ein Interview mit einer Vertreterin von der Initiative „Münchner Sicherheitskonferenz verändern“, die selbst am Wochenende im Bayerischen Hof als Tagugssteilnehmerin präsent war, über ihre Eindrücke von dre Konferenz. Außerdem: die Top Ten der vergessenen Nachrichten – z.B Inklusion am Arbeitsplatz, Portugal nach der Finanzkrise und der Monsun, der im Sommer 2017 Zerstörung über Südasien brachte.

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika-Redaktion: „Die Aktivitäten rum um die Internationalen Wochen gegen Rassismus 2018“

14.00 Uhr: Freie Radios – mit Beiträgen von anderen deutschsprachigen freien Radios.

15.00 Uhr: Multikulti: Redakcja POLONIUM – Thema: das polnische „Gesetz zum Institut für Nationales Gedenken“. Danach soll bestraft werden, wer dem polnischen Staat eine Mitschuld am Holocaust zuweist. Außerdem geht es um den daraus entstandenen Streit zwischen der polnischen und der israelischen Regierung.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 01. März 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Jazz Avantgarde

17.00 Uhr: Spektrum

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow: Tierpolitik

20.00 Uhr: Leib & Seele: Wissenschaft kontrovers

21.00 Uhr: Uferlos

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: A vez do Brasil

DAB+

01.00 Uhr: Schweizer Soundtreff

02.00 Uhr: Soziale Welt: Nachrichten aus der Provinz – Thema: Die Kampagne #Mutmachleute – Das Projekt zur Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen. Zu Gast im Studio: Anna Starks-Sture vom Starks-Sture Verlag München + Maximilian Laufer und Christina Meffert von Laufer & Meffert GbR, einer Werbeagentur in Starnberg (Initiatoren des Projekts)

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit: Kulturimplus Grundeinkommen

05.00 Uhr: Soziales & Bürgerrechte: ISW

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Schweizer Soundtreff

09.00 Uhr: Soziale Welt: Nachrichten aus der Provinz – Thema: Die Kampagne #Mutmachleute – Das Projekt zur Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen. Zu Gast im Studio: Anna Starks-Sture vom Starks-Sture Verlag München + Maximilian Laufer und Christina Meffert von Laufer & Meffert GbR, einer Werbeagentur in Starnberg (Initiatoren des Projekts)

10.00 Uhr: Funkloch

11.00 Uhr: Funkloch

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit: Kulturimplus Grundeinkommen

14.00 Uhr: Soziales & Bürgerrechte: ISW

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

Freitag, 02. März 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

17.00 Uhr: Monatsrückblick

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Thema: Der Weinbau an Mosel, Saar und Ruwer ist Schwerpunkt dieser Kultursendung.

20.00 Uhr: Literatur-Verhör: H wie Hörspiel

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Jazz Avantgarde

02.00 Uhr: Spektrum

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow: Tierpolitik

05.00 Uhr: Leib & Seele: Wissenschaft kontrovers

06.00 Uhr: Uferlos

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Jazz Avantgarde

09.00 Uhr: Spektrum

10.00 Uhr: A vez do Brasil

11.00 Uhr: A vez do Brasil

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow: Tierpolitik

14.00 Uhr: Leib & Seele: Wissenschaft kontrovers

15.00 Uhr: Uferlos

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Thema: Der Weinbau an Mosel, Saar und Ruwer ist Schwerpunkt dieser Kultursendung.

20.00 Uhr: Literatur-Verhör: H wie Hörspiel

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Jazzlieblinge