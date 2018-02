Veranstaltungstipps

Samstag:

Da empfehlen wir schon um 11 in der Sendlinger Kulturschmiede zum Weltfrauentag die Veranstaltung unter dem Titel GoschArt & Lilly 3,50 – „Für das Wahlrecht ins Gefängnis“: politisch-literarisches Frauenkabarett, herbeigezaubert von den Kunstbewärterinnen.

Um halb zwölf mittags beginnt in der Monacensia ein literarischer Mittag in acht Kapiteln, mit 8 Literaten zum Thema Ankommen in Deutschland. Musik: Jisr mit Roman Bunka.

Im Rahmen der Kurdischen Filmwoche empfehlen wir Samstag um 18 (und Sonntag um 20 Uhr) im Gasteig „Das Milan-Protokoll“ von Peter Ott – da findet sich eine entführte Deutsche verloren zwischen den politischen Fronten wieder.

Das Forum 2 im Olympiadorf freut sich um 20 Uhr auf die Präludien und Nachtstücke einer Beziehung in „Lieben oder Sterben“ von Vera Botterbusch. Eine Lesung mit Briefen von George Sand und Klaviermusik von Chopin (Laura Konjetzky).

Und ebenfallss literarisch wird es ab 8 beim Schattenboxen von und mit Lars „Abel“ Gerhardt, Tresenlesen mit 10 Hamburgstories. Im Riffraff.

Und das Import-Export haben wir noch rausgesucht: Um 21.30 starten da The Irrigators mit leicht stylischem Punkpop ihr Schweiß kostendes Konzert.

Sonntag

Frühaufsteher im Literaturhaus kommen um halb 12 rechtzeitig zu einem Mittag rund um den zu früh verstorbenen Stefan Moses. Der Fotojournalist als Chronist von 50 Jahren nicht nur dahoam… Christoph Stölzl zeigt uns Fein- und Besonderheiten eines genialen Sehers.

Schluchtenflitzer, einen genialen Laienfilm über eine jugendliche Motorradgang Ende der Siebziger , zeigt das Kulturportal muenchen-verzaubert.de zu seinem 2jährigen Geburtstag um 15 Uhr im Werkstattkino. Großartig! Und der Regisseur Rüdiger Nüchtern traut sich anschließend mit zu erzählen und zu diskutieren.

Kein Schöner Schland – was`n toller Titel der Theatercollage aus Motiven von Biedermann und Brandstifter und solchen von heutigen Kids, die sich auf vielerlei Weise zur Wehr setzen. Eine Produktion der Galerie Kollukcu & Gregorian – zu sehen im Kösk, Schrenkstr.8 im Westend um 18 Uhr – stark!

Noch n Frühkonzert: Fun Fare aus Leipzig starten im Kafe Kult schon um 18 Uhr ihren Experimental Synth-Pop. Support: Diving Deep aus München.

Montag

Caravaggios Ungläubiger Thomas wird beim 1. Themenkonzert im Max-Planck-Haus im Mittelpunkt stehen, dargeboten vermittels Stücken von Ravel, Vierne und Franck. (sprich französ.) ab 19.00 Uhr

München – Stadt am Ende der Balkanroute, eine Podiumsdiskussion zum Ende der Balkantage u.a. mit Milica Klose, Karolina Novincak und Christine Umpfenbach. Um 19 Uhr im Stadtmuseum.

Ebenfalls um 7 diskutiert man mit früheren Stadtreferentinnen über 125 Jahre Stadtentwicklung, und die nächsten natürlich auch. In der Rathausgalerie.

Spektakulär unberechenbaren Indiepop von Son Lux gebt Ihr Euch ab 20 Uhr im Ampere, unterstützt wird mdie geniale Combo bei dieser Tour von Hanna Benn.

Und im Ruffini gastiert ein Hippie.Punk-Jungspund-Trio aus dem Bayerischen Wald. Püppi sind hoffentlich viel besser als sie heißen. Viel Spaß!