Hier das Wochenprogramm vom 05. – 09. März 2018

MONTAG, 05. März 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Reggae-Radio mit Roman Roots

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus mit En la línea

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell: Widerspruch

20.00 Uhr: LORA international: Deutsche Friedensgesellschaft-VK – Thema: „Frieden machen statt Krieg – Alternativen zur herrschenden Sicherheitspolitik“. Hören Sie einen Bericht von der Münchner Friedenskonferenz, die Mitte Februar parallel zur so genannten Sicherheitskonferenz stattfand. Die ReferentInnen der Friedenskonferenz setzten sich mit der herrschenden, militärisch geprägten Sicherheitspolitik auseinander und stellten Beispiele für gewaltfreies Handeln vor.

21.00 Uhr: deutsch-kurdische Sendung: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Strange Fruits

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Jazzlieblinge

04.00 Uhr: Jazzlieblinge

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

06.00 Uhr: Monatsrückblick

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

09.00 Uhr: Monatsrückblick

10.00 Uhr: LORA Kultur: Schwerpunkt ist der Weinbau an Mosel, Saar und Ruwer

11.00 Uhr: H wie Hörspiel mit dem Livehörspiel „Spuk auf der Kreuzfahrt“ – ein Mitschnitt von und mit den Krimikomplizen Felix Strüven, Susanne Sternberg, Angelika Scharf, Frank Thomé und Katja Kessler. Ein Muss für Fans der Drei ??? und TKKG

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Monatsrückblick

14.00 Uhr: LORA Kultur: Schwerpunkt ist der Weinbau an Mosel, Saar und Ruwer

15.00 Uhr: H wie Hörspiel mit dem Livehörspiel „Spuk auf der Kreuzfahrt“ – ein Mitschnitt von und mit den Krimikomplizen Felix Strüven, Susanne Sternberg, Angelika Scharf, Frank Thomé und Katja Kessler. Ein Muss für Fans der Drei ??? und TKKG

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 06. März 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Swing-In das Lora Jazzmuseum – diesmal mit einigen Jazz-Adeligen. u.a. Der Duke, der King of Swing Benny Goodmann und Count Basie. Außerdem: Heimatkunde in Sachen Bayern – Jazz mit Max Neissendörder und Charly Antolini mit Harald Rüschenbaums Big Band.

17.00 Uhr: Trotz Alledem

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Themen: Powerfrauen in Indien; Gemeinsam sind sie stark – Erfahrungen in Uno-Projekten für ländliche Entwicklung zur Förderung von Frauen; Eine Powerfrau in der Bibel: Wer war Maria Magdalena (Filmvorstellung); Frauen in der Prostitution – Solwodi fordert ein Umdenken; „Weiberaufstand“ – eine Journalistin setzt sich mit dem Führungsanspruch von Frauen in der kath. Kirche auseinander (Buchbesprechung)

20.00 Uhr: Freie Radios – mit Beiträgen von anderen deutschsprachigen freien Radios.

21.00 Uhr: Multikulti: L’Ora Italiana – Thema: Die Wahl in Italien: Ein Überblick auch für unsere deutschen Zuhörer. Mit uns im Gespräch Carmen Romano, Bildungsreferentin der Petra Kelly Stiftung und freiberufliche Referentin aus Italien. Außerdem: „Pillole d’Italiano“, unser neuer fester Termin mit der italienischen Sprache und wie immer tolle Musik und Nachrichten über Kulturveranstaltungen rund um Italien in München.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Heimat und Dudelfunk

23.00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy

DAB+

01.00 Uhr: Reggae-Radio mit Roman Roots

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus mit En la línea

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell: Widerspruch

05.00 Uhr: LORA international: Deutsche Friedensgesellschaft-VK – Thema: „Frieden machen statt Krieg – Alternativen zur herrschenden Sicherheitspolitik“. Hören Sie einen Bericht von der Münchner Friedenskonferenz, die Mitte Februar parallel zur so genannten Sicherheitskonferenz stattfand. Die ReferentInnen der Friedenskonferenz setzten sich mit der herrschenden, militärisch geprägten Sicherheitspolitik auseinander und stellten Beispiele für gewaltfreies Handeln vor.

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Reggae-Radio mit Roman Roots

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus mit En la línea

10.00 Uhr: Strange Fruits

11.00 Uhr: Strange Fruits

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell: Widerspruch

14.00 Uhr: LORA international: Deutsche Friedensgesellschaft-VK – Thema: „Frieden machen statt Krieg – Alternativen zur herrschenden Sicherheitspolitik“. Hören Sie einen Bericht von der Münchner Friedenskonferenz, die Mitte Februar parallel zur so genannten Sicherheitskonferenz stattfand. Die ReferentInnen der Friedenskonferenz setzten sich mit der herrschenden, militärisch geprägten Sicherheitspolitik auseinander und stellten Beispiele für gewaltfreies Handeln vor.

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 07. März 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Tango

17.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung: Lissabon ist nicht Portugal, Töne, Musik, Stimmen und Geschichten einer Stadt

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit: Attac München

20.00 Uhr: Soziales & Bürgerrechte mit Arbeitswelt im Wandel – Thema: Frauen in Führung

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Peilsender

DAB+

01.00 Uhr: Swing-In das Lora Jazzmuseum – diesmal mit einigen Jazz-Adeligen. u.a. Der Duke, der King of Swing Benny Goodmann und Count Basie. Außerdem: Heimatkunde in Sachen Bayern – Jazz mit Max Neissendörder und Charly Antolini mit Harald Rüschenbaums Big Band.

02.00 Uhr: Trotz Alledem

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Themen: Powerfrauen in Indien; Gemeinsam sind sie stark – Erfahrungen in Uno-Projekten für ländliche Entwicklung zur Förderung von Frauen; Eine Powerfrau in der Bibel: Wer war Maria Magdalena (Filmvorstellung); Frauen in der Prostitution – Solwodi fordert ein Umdenken; „Weiberaufstand“ – eine Journalistin setzt sich mit dem Führungsanspruch von Frauen in der kath. Kirche auseinander (Buchbesprechung)

05.00 Uhr: Freie Radios – mit Beiträgen von anderen deutschsprachigen freien Radios.

06.00 Uhr: Multikulti: L’Ora Italiana – Thema: Die Wahl in Italien: Ein Überblick auch für unsere deutschen Zuhörer. Mit uns im Gespräch Carmen Romano, Bildungsreferentin der Petra Kelly Stiftung und freiberufliche Referentin aus Italien. Außerdem: „Pillole d’Italiano“, unser neuer fester Termin mit der italienischen Sprache und wie immer tolle Musik und Nachrichten über Kulturveranstaltungen rund um Italien in München.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Swing-In das Lora Jazzmuseum – diesmal mit einigen Jazz-Adeligen. u.a. Der Duke, der King of Swing Benny Goodmann und Count Basie. Außerdem: Heimatkunde in Sachen Bayern – Jazz mit Max Neissendörder und Charly Antolini mit Harald Rüschenbaums Big Band.

09.00 Uhr: Trotz Alledem

10.00 Uhr: Heimat und Dudelfunk

11.00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Themen: Powerfrauen in Indien; Gemeinsam sind sie stark – Erfahrungen in Uno-Projekten für ländliche Entwicklung zur Förderung von Frauen; Eine Powerfrau in der Bibel: Wer war Maria Magdalena (Filmvorstellung); Frauen in der Prostitution – Solwodi fordert ein Umdenken; „Weiberaufstand“ – eine Journalistin setzt sich mit dem Führungsanspruch von Frauen in der kath. Kirche auseinander (Buchbesprechung)

14.00 Uhr: Freie Radios – mit Beiträgen von anderen deutschsprachigen freien Radios.

15.00 Uhr: Multikulti: L’Ora Italiana – Thema: Die Wahl in Italien: Ein Überblick auch für unsere deutschen Zuhörer. Mit uns im Gespräch Carmen Romano, Bildungsreferentin der Petra Kelly Stiftung und freiberufliche Referentin aus Italien. Außerdem: „Pillole d’Italiano“, unser neuer fester Termin mit der italienischen Sprache und wie immer tolle Musik und Nachrichten über Kulturveranstaltungen rund um Italien in München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 08. März 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Jazz Avantgarde

17.00 Uhr: LIVE-Übertragung der Veranstaltung zum Internationalen Frauentag im Gasteig. Thema: Macht_Frau_Politik – Wo stehen wir nach 100 Jahren Frauenwahlrecht?

18.00 Uhr: LIVE-Übertragung der Veranstaltung zum Internationalen Frauentag im Gasteig. Thema: Macht_Frau_Politik – Wo stehen wir nach 100 Jahren Frauenwahlrecht?

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow: Grünfunk von Greenpeace

20.00 Uhr: Leib & Seele

21.00 Uhr: Queerdenker

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Salsa mit Rafael Rubio

DAB+

01.00 Uhr: Tango

02.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung: Lissabon ist nicht Portugal, Töne, Musik, Stimmen und Geschichten einer Stadt

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit: Attac München

05.00 Uhr: Soziales & Bürgerrechte mit Arbeitswelt im Wandel – Thema: Frauen in Führung

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Tango

09.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung: Lissabon ist nicht Portugal, Töne, Musik, Stimmen und Geschichten einer Stadt

10.00 Uhr: Peilsender

11.00 Uhr: Peilsender

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit: Attac München

14.00 Uhr: Soziales & Bürgerrechte mit Arbeitswelt im Wandel – Thema: Frauen in Führung

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 09. März 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

17.00 Uhr: Poesieboten

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – politische Kunst und Kultur

20.00 Uhr: Literatur-Verhör: Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Jazz Avantgarde

02.00 Uhr: Mitschnitt der Veranstaltung zum Internationalen Frauentag im Gasteig. Thema: Macht_Frau_Politik – Wo stehen wir nach 100 Jahren Frauenwahlrecht?

03.00 Uhr: Mitschnitt der Veranstaltung zum Internationalen Frauentag im Gasteig. Thema: Macht_Frau_Politik – Wo stehen wir nach 100 Jahren Frauenwahlrecht?

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow: Grünfunk von Greenpeace

05.00 Uhr: Leib & Seele

06.00 Uhr: Queerdenker

07.00 Uhr: Jazz Avantgarde

08.00 Uhr: Mitschnitt der Veranstaltung zum Internationalen Frauentag im Gasteig. Thema: Macht_Frau_Politik – Wo stehen wir nach 100 Jahren Frauenwahlrecht?

09.00 Uhr: Mitschnitt der Veranstaltung zum Internationalen Frauentag im Gasteig. Thema: Macht_Frau_Politik – Wo stehen wir nach 100 Jahren Frauenwahlrecht?

10.00 Uhr: Salsa mit Rafael Rubio

11.00 Uhr: Salsa mit Rafael Rubio

12.00 Uhr: Mitschnitt der Veranstaltung zum Internationalen Frauentag im Gasteig. Thema: Macht_Frau_Politik – Wo stehen wir nach 100 Jahren Frauenwahlrecht?

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow: Grünfunk von Greenpeace

14.00 Uhr: Leib & Seele

15.00 Uhr: Queerdenker

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – politische Kunst und Kultur

20.00 Uhr: Literatur-Verhör: Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Swing in