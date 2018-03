Hier das Wochenprogramm vom 12. – 16. März 2018

MONTAG, 12. März 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Schweizer Soundtreff

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus: Sie hören die Aufzeichnung einer Veranstaltung zum Thema „Saubere Luft für München“

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell mit dem Münchner Forum

20.00 Uhr: LORA international: Munich American Peace Committee – sie hören einen Vortrag von Julian Assange über Fake News

21.00 Uhr: deutsch-kurdische Sendung: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Strange Fruits mit einem sonderbaren musikalischen Abendmahl (a strange communion), u.a. mit Robert Plant, Calexico, Okra Playground und Vijay Iyer.

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Swing in

04.00 Uhr: Swing in

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

06.00 Uhr: Poesieboten

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

09.00 Uhr: Wochen-Rückblick

10.00 Uhr: LORA Kultur mit politischer Kunst und Kultur: In Brüssel laufen die Fäden zusammen und ein Schwein durch die Straßen. Live-Lesung aus dem Roman „Die Hauptstadt“ von Robert Menasse

11.00 Uhr: Literaturverhör: Im Werkkreis Literatur der Arbeitswelt ist Angela Bauer zu Gast mit ihrer Erzählung „Hermann u Ferdinand“

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Poesieboten

14.00 Uhr: LORA Kultur mit politischer Kunst und Kultur: In Brüssel laufen die Fäden zusammen und ein Schwein durch die Straßen. Live-Lesung aus dem Roman „Die Hauptstadt“ von Robert Menasse

15.00 Uhr: Literaturverhör: Im Werkkreis Literatur der Arbeitswelt ist Angela Bauer zu Gast mit ihrer Erzählung „Hermann u Ferdinand“

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 13. März 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Jazz and more

17.00 Uhr: Trotz Alledem: Arabische Redaktion – Themenschwerpunkte: Algerien, Jemen, Saudi Arabien. Außerem hören Sie Interviews zu deutschen Waffenlieferungen an Staaten in der Region.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration: Abschreckungsmodell Transitzentren – Wie wird die Flüchtlingspolitik der neuen Bundesregierung ? Und wie sehen die Transitzentren für die Flüchtlinge in Bayern aus? Im Gespräch mit Norma Mattarei von der Caritas Akademie der Nationen. Und es geht um die Balkantage unter dem Motto „Traumland Deutschland“.

20.00 Uhr: Freie Radios – mit Beiträgen von anderen deutschsprachigen freien Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus. Hier geht es nachaltig, gerecht und solidarisch zu. Wir berichten über eine Aktion vom Sozialforum München und dem Griechischem Haus die Olivenöl von griechischen Kleinbauern und Kooperativen nach München bringen. 1 € pro Liter gehen dabei an die Flüchtlingshilfe Lesbos. Außerdem geht es um einen Film über die Neofaschisten von der Goldenen Morgenröte.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Note Balkana– Sie hören einen kleinen Rückblick, wie es bei der Eröffnung der Balkantage, der Balkanfilmtage und auf dem Balkanbasar war. Wir kündigen die Spoken Word Performance „Die Sonne eines fremden Himmels“ an und verlosen dafür Karten. Musik kommt von Mirze Selimovic und Bozo Vreco, die beim großen Balkankonzert am 17.03. im Gasteig auftreten werden, sowie die Musik zum Abschluskonzert am 24.03. von Edo und Dina Krilic.

23.00 Uhr: Fusion, oder so… Lernen sie die neue CD von Al Di Meola kennen. Ansonsten geht es wie immer quer durch Raum und Zeit. Und natürlich ist auch was von Richard Cheese mit dabei.

DAB+

01.00 Uhr: Schweizer Soundtreff

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus: Sie hören die Aufzeichnung einer Veranstaltung zum Thema „Saubere Luft für München“

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell mit dem Münchner Forum

05.00 Uhr: LORA international: Munich American Peace Committee – sie hören einen Vortrag von Julian Assange über Fake News

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Schweizer Soundtreff

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus: Sie hören die Aufzeichnung einer Veranstaltung zum Thema „Saubere Luft für München“

10.00 Uhr: Strange Fruits mit einem sonderbaren musikalischen Abendmahl (a strange communion), u.a. mit Robert Plant, Calexico, Okra Playground und Vijay Iyer.

11.00 Uhr: Strange Fruits

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell mit dem Münchner Forum

14.00 Uhr: LORA international: Munich American Peace Committee – sie hören einen Vortrag von Julian Assange über Fake News

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 14. März 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Zeitgenössische und experimentelle elektronische Musik: die kulturelle Vielfalt Portugals – Fundstücke aus Lissabon

17.00 Uhr: Soziale Welt

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit: ver.di-Frauen

20.00 Uhr: Soziales & Bürgerrechte – Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Daydream

DAB+

01.00 Uhr: Jazz and more

02.00 Uhr: Trotz Alledem: Arabische Redaktion – Themenschwerpunkte: Algerien, Jemen, Saudi Arabien. Außerem hören Sie Interviews zu deutschen Waffenlieferungen an Staaten in der Region.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration: Abschreckungsmodell Transitzentren – Wie wird die Flüchtlingspolitik der neuen Bundesregierung ? Und wie sehen die Transitzentren für die Flüchtlinge in Bayern aus? Im Gespräch mit Norma Mattarei von der Caritas Akademie der Nationen. Und es geht um die Balkantage unter dem Motto „Traumland Deutschland“.

05.00 Uhr: Freie Radios – mit Beiträgen von anderen deutschsprachigen freien Radios.

06.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus. Hier geht es nachaltig, gerecht und solidarisch zu. Wir berichten über eine Aktion vom Sozialforum München und dem Griechischem Haus die Olivenöl von griechischen Kleinbauern und Kooperativen nach München bringen. 1 € pro Liter gehen dabei an die Flüchtlingshilfe Lesbos. Außerdem geht es um einen Film über die Neofaschisten von der Goldenen Morgenröte.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Jazz and more

09.00 Uhr: Trotz Alledem: Arabische Redaktion – Themenschwerpunkte: Algerien, Jemen, Saudi Arabien. Außerem hören Sie Interviews zu deutschen Waffenlieferungen an Staaten in der Region.

10.00 Uhr: Note Balkana– Sie hören einen kleinen Rückblick, wie es bei der Eröffnung der Balkantage, der Balkanfilmtage und auf dem Balkanbasar war. Wir kündigen die Spoken Word Performance „Die Sonne eines fremden Himmels“ an und verlosen dafür Karten. Musik kommt von Mirze Selimovic und Bozo Vreco, die beim großen Balkankonzert am 17.03. im Gasteig auftreten werden, sowie die Musik zum Abschluskonzert am 24.03. von Edo und Dina Krilic.

11.00 Uhr: Fusion, oder so… Lernen sie die neue CD von Al Di Meola kennen. Ansonsten geht es wie immer quer durch Raum und Zeit. Und natürlich ist auch was von Richard Cheese mit dabei.

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration: Abschreckungsmodell Transitzentren – Wie wird die Flüchtlingspolitik der neuen Bundesregierung ? Und wie sehen die Transitzentren für die Flüchtlinge in Bayern aus? Im Gespräch mit Norma Mattarei von der Caritas Akademie der Nationen. Und es geht um die Balkantage unter dem Motto „Traumland Deutschland“.

14.00 Uhr: Freie Radios – mit Beiträgen von anderen deutschsprachigen freien Radios.

15.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus. Hier geht es nachaltig, gerecht und solidarisch zu. Wir berichten über eine Aktion vom Sozialforum München und dem Griechischem Haus die Olivenöl von griechischen Kleinbauern und Kooperativen nach München bringen. 1 € pro Liter gehen dabei an die Flüchtlingshilfe Lesbos. Außerdem geht es um einen Film über die Neofaschisten von der Goldenen Morgenröte.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 15. März 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Jazz Avantgarde

17.00 Uhr: Spektrum – Die Gaudiwelle

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow: Das Phonstudio des Bund Naturschutz

20.00 Uhr: Leib & Seele: Gesundheitswesen

21.00 Uhr: Uferlos

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Bajo el Cielo de América Latina

DAB+

01.00 Uhr: Zeitgenössische und experimentelle elektronische Musik: die kulturelle Vielfalt Portugals – Fundstücke aus Lissabon

02.00 Uhr: Soziale Welt

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit: ver.di-Frauen

05.00 Uhr: Soziales & Bürgerrechte – Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Zeitgenössische und experimentelle elektronische Musik: die kulturelle Vielfalt Portugals – Fundstücke aus Lissabon

09.00 Uhr: Soziale Welt

10.00 Uhr: Daydream

11.00 Uhr: Daydream

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit: ver.di-Frauen

14.00 Uhr: Soziales & Bürgerrechte – Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

Freitag, 16. März 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

17.00 Uhr: Außer der Reihe

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Thema: Prometheus delivered, so der Titel einer Ausstellung in der Eres-Stiftung, welche die Grenzen zwischen Naturwissenschaft und Kunst genauso austestet, wie die des guten Geschmacks.

20.00 Uhr: Literatur-Verhör: Nachtlektüre

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Jazz Avantgarde

02.00 Uhr: Spektrum – Die Gaudiwelle

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow: Das Phonstudio des Bund Naturschutz

05.00 Uhr: Leib & Seele: Gesundheitswesen

06.00 Uhr: Uferlos

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Jazz Avantgarde

09.00 Uhr: Spektrum – Die Gaudiwelle

10.00 Uhr: Bajo el Cielo de América Latina

11.00 Uhr: Bajo el Cielo de América Latina

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow: Das Phonstudio des Bund Naturschutz

14.00 Uhr: Leib & Seele: Gesundheitswesen

15.00 Uhr: Uferlos

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Thema: Prometheus delivered, so der Titel einer Ausstellung in der Eres-Stiftung, welche die Grenzen zwischen Naturwissenschaft und Kunst genauso austestet, wie die des guten Geschmacks.

20.00 Uhr: Literatur-Verhör: Nachtlektüre

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Jazz and more