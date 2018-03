eine Mitteilung von der „Druckerei Das Freie Buch“

Auszug:

*Räumungsklage gegen das „Haus mit der Roten Fahne“: *

> ***Willkür bleibt Willkür und der „soziale Wohnungsbau“ bleibt eine Farce**

> **Wir brauchen Häuser der Organisierung gegen Ausbeutung, Faschismus und

> Krieg!*

>

> Sehr geehrte Damen und Herren,

> werte Freunde, Kollegen und Genossen,

>

> seit eineinhalb Jahren schwelt in München die Auseinandersetzung um den

> Erhalt des „Haus mit der Roten Fahne“ auf der Schwanthalerhöhe – über 40 Jahre ein sozialer, kultureller und politischer Treffpunkt der Arbeiterbewegung, genutzt von

> Antifaschisten und Kriegsgegnern für die

> Interessen der arbeitenden Mehrheit der Bevölkerung, gegen die

> Minderheit der Ausbeuter und Spekulanten, der Profiteuren am Elend der anderen, an Leiharbeit, Krieg und

> der Außerkraftsetzung bürgerlicher Demokratie.

>

> Hiermit wollen wir Sie/Euch über den Fortgang der Dinge informieren und zur zweiten Gerichtsverhandlung

> in Sachen Räumungsklage sowie zu einem Informationsabend einladen…….

>

Im Flugblatt (PDF-Datei) sehen Sie weitere Informationen. Flugblatt_Räumungsklage-2018

**Informationsabend zum Stand der Dinge**

> **Donnerstag, , 18.00 Uhr, Tulbeckstr. 4f**

> **mit Originalaufnahmen aus der Stadtratssitzung vom *

>

> Wir laden die interessierte Öffentlichkeit, deren Meinung an anderer

> Stelle kein Gehör findet, ein zur

>

> *2. Verhandlung der Räumungsklage gegen das „Haus mit der Roten Fahne“**

> **Freitag, , 13.00 Uhr (Zeit für Einlasskontrolle einplanen)**

> **Landgericht München I, Prielmayerstraße 7, Raum 212*