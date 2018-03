Veranstaltungstipps Freitag

Freitag

Im Werkstattkino wird um 18 Uhr der Film: „Free Lunch Society: Komm Komm Grundeinkommen“ (OmU) vorgeführt. Der Film ist von Christian Tod und ist ein dokumentarisches Statement über die Perspektiven, die die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens der heutigen Gesellschaft eröffnen könnte.

Im Rahmen der internationalen Wochen gegen Rassismus wird in der Mohr-Villa um 19 Uhr eine Werkschau mit dem Namen „Szenen aus dem ‚Neuland’“ gezeigt. Die Interkulturelle Theatercollage vom „Theater Grenzenlos“ erzählt vom Schicksal von Heimatlosen, die von Europa nicht mehr aufgenommen werden. Einige verschlägt es ins Niemandsland und sie beschließen, einen eigenen Staat zu gründen.

Im Frauentherapiezentrum gibt es um 19 Uhr einen Vortrag zum Thema: „Prostitution und Menschenhandel in neuen Ländern“ von und mit Melissa Farley.

Im Muffatwerk Ampere offerieren um 19.30 Uhr die Binkbeats ihren elektronischen Ambient-pop-Trip und erweisen sich als Ein-Mann-Orchester aus den Niederlanden.

Im Kulturhaus Neuperlach wird um 20 Uhr das Stück: „Heimatwelten hier und dort“ Teil II: Bahnhofgeheimnisse gezeigt. Sechs Darstellerinnen mit Wurzeln in verschiedenen Heimatwelten regen zur Reflexion und neue Einsichten an. Kulturelle Vielfalt wird über Musik, Texte und Szenen vermittelt.

Im Rahmen der Balkantage wird in der Black Box um 20 Uhr die Spoken Word Performance: „Die Sonne des fremden Himmels“ gezeigt. Hier geht es um den Irrsinn der 90er auf dem Balkan mit Dragan Marinkovic.

Ins Milla kommt um 20.30 Uhr Retrogott mit Rap aus Köln. Mit dabei sind im Rahmen von „Bumm Clack“: Motion Man und Kut Kasta Kurt.