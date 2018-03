WIR TRAUERN UM GÜNTER AUBURGER

Ein guter Freund des CSD München und ein großer Kämpfer der Münchner Community ist von uns gegangen.

Wir sind sehr traurig über den Tod von Günter Auburger. Er wird uns immer in Erinnerung bleiben als ein besonderer Mensch, der sich trotz aller Steine, die ihm das Schicksal in den Weg gelegt hat, immer für andere eingesetzt hat.

Wir werden Dich und Deine unvergleichliche Art mit einem lächelnden und einem weinenden Auge in Erinnerung behalten und danken Dir von Herzen für Deinen jahrzehntelangen Einsatz.

Lebwohl, lieber Günter! (mab)

Hier gibt es einen weiteren Nachruf zum Tod von Günter Auburger (mit Bild), verfasst von Peter Panzer.