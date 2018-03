Keine Auslieferung von Puigdemont: Solidarität mit Katalonien!

„Via Catalana A Munic“ schreibt auf ihrer Facebook-Seite:

„Die Katalanische Nationalversammlung in München (Assemblea Nacional Catalana a Munic, ANC-Munic) und der Komitee für die Verteidigung der Republik (Comitè per la defensa de la República a Munic, CDR-Munic) laden euch zur Demo: „Keine Auslieferung von Puigdemont. Für Menschenrechte und Demokratie in Katalonien und in der EU“

Am kommenden Samstag den 31, März treffen wir uns auf dem Karlsplatz-Stachus in München, und für die Befreiung Carles Puigdemonts und der anderen katalanischen politischen Gefangenen zu demonstrieren. Es geht um Demokratie und Menschenrechte, die Katalonien vom Spanischen Staat nicht respektiert wurden. Um 18:00 und um 19:00 wird es eine Kundgebung mit Manifest geben.

Am 25.3. 2018 wurde der ehemalige Regional-Präsident Kataloniens Carles Puigdemont in Deutschland verhaftet. In anderen europäischen Ländern wie Belgien Schweiz, Dänemark u. Finnland konnte sich Puigdemont bisher frei bewegen. Sind anscheinend doch verschiedene juristische u. politische Auslegungen eines europäischen Haftbefehls möglich? Wie wird sich die deutsche Politik und Justiz dazu positionieren? Werden sie dem Beispiel anderer europäischen Länder folgen, oder wird Deutschland als erstes Land in Europa einen demokratisch gewählten Regierungspräsidenten Kataloniens und einem selbst von über hundert spanischen Juristen als rechtswidrig erkannten Haftbefehl der regierungsnahen Justiz Spaniens für bis zu 30 Jahren Haft an Spanien ausliefern ?

Wir wissen dass es in Deutschland -nicht wie im Spanien- Gewaltenteilung gibt. Tatsache ist, dass die Entscheidung der Deutschen Richter ein Zeichen sein wird, in wie weit Menschen- und Politische Rechte in Deutschland und in der EU verteidigt werden.

—

L’ANC-Munic i el CDR-Munic us conviden a participar a la manifestació „Cap Extradició de Puigdemont. Per la democràcia i els dreta humans a Catalunya i a Europa“.

El Proper dissabte dia 31 de març ens trobarem de 17:00 a 19:00 Karlsplatz-Stachus de Munic per a manifestar-nos per l’alliberament d’en Carles Puigdemont i contra la seva extradició a l’Estat Espanyol. A les 18:00 i a les 19:00 es llegirà un manifest.

Sabem que a Alemanya, al contrari que a l’Estat Espanyol, hi ha separació de poders i els jutges actuen de manera independent. Esperem que puguin veure que els càrrecs que s’imputen a en Carles Puigdemont són motivats per interessos polítics i vulneren els drets els drets fonamentals i democràtics que els països de la Unió Europea s’han compromès a defensar.“