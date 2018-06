Hier das Wochenprogramm vom 04. – 08. Juni 2018

MONTAG, 04. Juni 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Reggae Radio mit Roman Roots

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la línea vom Ökubüro samt Onda-Info

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – NoHateSpeech

20.00 Uhr: LORA international – Internationale Frauenliga f. Frieden u. Freiheit

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Strange Fruits mit Bernhard Empl. Zu hören gibt`s Rock, Folk und Jazz u.a. von Benjamin Clementine, dem Estorian Folk Orchestra und Stefano Bollani.

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Politische Lieder

04.00 Uhr: Politische Lieder

05.00 Uhr: FOLK YOU

06.00 Uhr: Außer der Reihe – Thema: Von der Monarchie zum Freistaat

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: FOLK YOU

09.00 Uhr: Außer der Reihe – Thema: Von der Monarchie zum Freistaat

10.00 Uhr: LORA Kultur – Thema: scheinbar schwere Kost: Spätmittelalter und Oper. Und doch von heutigem Interesse.

11.00 Uhr: Literatur-Verhör – München liest ein Buch

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Außer der Reihe – Thema: Von der Monarchie zum Freistaat

14.00 Uhr: LORA Kultur – Thema: scheinbar schwere Kost: Spätmittelalter und Oper. Und doch von heutigem Interesse.

15.00 Uhr: Literatur-Verhör – München liest ein Buch

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 05. Juni 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Swing In: Das Lora Jazzmuseim – Kennen Sie das Bundesjugendjazzorchester? Sie können es jetzt kennenlernen. Im Radio Lora Jazzmuseum. Und das bayerische noch dazu. Nach dem Motto: Wie die Alten sungen…

17.00 Uhr: Trotz Alledem

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Es gibt viel Musik, denn Musik verbindet die Kulturen. Wir berichten von einem Integrationsprojekt in Kooperation mit dem Museum fünf Kontinente. Ausserdem geht es um ein Straßenkinderprojekt in Ghana und Textilexporte aus Europa nach Ruanda.

20.00 Uhr: Freie Radios – mit Beiträgen von anderen deutschsprachigen freien Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – L`Ora Italiana

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Heimat und Dudelfunk

23.00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy

DAB+

01.00 Uhr: Reggae Radio mit Roman Roots

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la línea vom Ökubüro samt Onda-Info

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – NoHateSpeech

05.00 Uhr: LORA international – Internationale Frauenliga f. Frieden u. Freiheit

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Reggae Radio mit Roman Roots

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la línea vom Ökubüro samt Onda-Info

10.00 Uhr: Strange Fruits mit Bernhard Empl. Zu hören gibt`s Rock, Folk und Jazz u.a. von Benjamin Clementine, dem Estorian Folk Orchestra und Stefano Bollani.

11.00 Uhr: Strange Fruits

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – NoHateSpeech

14.00 Uhr: LORA international – Internationale Frauenliga f. Frieden u. Freiheit

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 06. Juni 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Tango

17.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung. Thema: Haidhausen, der vielleicht spannendste Stadtteil Münchens. Wie Bürger*innen die Veränderungen ihres Stadtteils erleben, eine vielstimmige Bestandsaufnahme.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

20.00 Uhr: Soziales & Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Diesmal mit einem Blick, was andere freie Radios über das Thema Arbeitswelt bringen.

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Peilsender

DAB+

01.00 Uhr: Swing In: Das Lora Jazzmuseim – Kennen Sie das Bundesjugendjazzorchester? Sie können es jetzt kennenlernen. Im Radio Lora Jazzmuseum. Und das bayerische noch dazu. Nach dem Motto: Wie die Alten sungen…

02.00 Uhr: Trotz Alledem

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Es gibt viel Musik, denn Musik verbindet die Kulturen. Wir berichten von einem Integrationsprojekt in Kooperation mit dem Museum fünf Kontinente. Ausserdem geht es um ein Straßenkinderprojekt in Ghana und Textilexporte aus Europa nach Ruanda.

05.00 Uhr: Freie Radios – mit Beiträgen von anderen deutschsprachigen freien Radios.

06.00 Uhr: Multikulti – L`Ora Italiana

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Swing In: Das Lora Jazzmuseim – Kennen Sie das Bundesjugendjazzorchester? Sie können es jetzt kennenlernen. Im Radio Lora Jazzmuseum. Und das bayerische noch dazu. Nach dem Motto: Wie die Alten sungen…

09.00 Uhr: Trotz Alledem

10.00 Uhr: Heimat und Dudelfunk

11.00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Es gibt viel Musik, denn Musik verbindet die Kulturen. Wir berichten von einem Integrationsprojekt in Kooperation mit dem Museum fünf Kontinente. Ausserdem geht es um ein Straßenkinderprojekt in Ghana und Textilexporte aus Europa nach Ruanda.

14.00 Uhr: Freie Radios – mit Beiträgen von anderen deutschsprachigen freien Radios.

15.00 Uhr: Multikulti – L`Ora Italiana

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 07. Juni 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Lora bis Sun Ra

17.00 Uhr: Spektrum – Radiokids

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Tierpolitik

20.00 Uhr: Leib & Seele – Wissenschaft kontrovers

21.00 Uhr: Uferlos – Das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: A Vez do Brasil

DAB+

01.00 Uhr: Tango

02.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung. Thema: Haidhausen, der vielleicht spannendste Stadtteil Münchens. Wie Bürger*innen die Veränderungen ihres Stadtteils erleben, eine vielstimmige Bestandsaufnahme.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

05.00 Uhr: Soziales & Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Diesmal mit einem Blick, was andere freie Radios über das Thema Arbeitswelt bringen.

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Tango

09.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung. Thema: Haidhausen, der vielleicht spannendste Stadtteil Münchens. Wie Bürger*innen die Veränderungen ihres Stadtteils erleben, eine vielstimmige Bestandsaufnahme.

10.00 Uhr: Peilsender

11.00 Uhr: Peilsender

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

14.00 Uhr: Soziales & Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Diesmal mit einem Blick, was andere freie Radios über das Thema Arbeitswelt bringen.

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

Freitag, 08. Juni 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: FOLK YOU

17.00 Uhr: Poesieboten

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur mit einer Buchbesprechung

20.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Lora bis Sun Ra

02.00 Uhr: Spektrum – Radiokids

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Tierpolitik

05.00 Uhr: Leib & Seele – Wissenschaft kontrovers

06.00 Uhr: Uferlos – Das schwul-lesbische Magazin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Lora bis Sun Ra

09.00 Uhr: Spektrum – Radiokids

10.00 Uhr: A Vez do Brasil

11.00 Uhr: A Vez do Brasil

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Tierpolitik

14.00 Uhr: Leib & Seele – Wissenschaft kontrovers

15.00 Uhr: Uferlos – Das schwul-lesbische Magazin

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur mit einer Buchbesprechung

20.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz mit Swing in