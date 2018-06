„Was in Bayern nicht gut ist, wird im Bund nicht besser“ – Offener Brief gegen AnKER-Zentren

Heute haben sich verschiedene Regensburger Flüchtlingshelfer-Gruppen mit einem offenen Brief an die Politiker und die Presse gewandt, mit dem Hinweis: „Was in Bayern nicht gut ist, wird im Bund nicht besser“. Der „Offene Brief gegen die bundesweite Einführung von AnKER-Zentren nach bayerischem Vorbild“ kommt wohl auch deshalb aus Regensburg, weil man dort selber Erfahrungen mit einem bayrischem Transitzenrtum hat. Wir sprachen mit Julia von Seichel-Nordheim von Ausbildung statt Abschiebung über ihre Kritik und wollten als erstes von ihr wissen, was sie sich von diesem offenem Brief erhofft.