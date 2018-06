Pressemitteilung:

Der Mosaik Jugendpreis wird, seit 2015 jährlich, von der Landeshauptstadt München und der Stadt Nürnberg, im Gedenken an die bayerischen Opfer der Terrorgruppe Nationalsozialisti­scher Untergrund (NSU) verliehen.

Ausgezeichnet werden Projekte von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in München und Nürnberg, die sich gegen (Alltags-)Rassismus und für einen respektvollen Umgang aller Menschen in der Stadt sowie für interkulturellen Dialog und Begegnung einsetzen.

Die bereits durchgeführten Projekte können in allen gesellschaftlichen Bereichen stattfinden – am Ausbildungsplatz, an der Schule, Hochschule oder bei einem Verein.

Willkommen sind Musik- und Sportprojekte ebenso wie Begegnungen und Bildungsprojekte.

*Bewerbungsschluss: 19.10.2018*

Preisverleihung: 21.03.2019 in Nürnberg.

Auf der Internetseite www.muenchen.de/mosaik-jugendpreis finden Sie alle notwendigen Informationen zur Bewerbung und die Preisträgerinnen und Preisträger der letzten Jahre.

