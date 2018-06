„Franziska zu Reventlow und der Erste Weltkrieg“ so heißt die Buchpräsentation mit den Herausgebern Kristina Kargl und Waldemar Fromm. Es liest die Schauspielerin Katja Schild aus dem bisher unbekannten Essay „Die Kehrseite des deutschen Wunders“ von zu Reventlow.

Beginn ist um 19 Uhr in der Monacensia in der Maria-Theresia-Straße 23. 2018

War Marx ein Wachstumsfetischist? Eine Antwort darauf bekommen Sie am morgigen Mittwoch um 19 Uhr vom Politologen Paul Kleiser im EineWeltHaus, Schwanthalerstr. 80.

Eine Persönliche Beratung zu Patientenrechten, Ärztepflichten, Kassenleistungen, Behandlungskosten, Betreuungs- & Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, gesetzlichen Neuregelungen erhalten sie im Gesundheitsladen von 10:00 – 13:00 Uhr in der Waltherstr. 16a.