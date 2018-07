Hausdurchsuchung im Langen August in Dortmund

Von unseren Kollegen vom Freien Senderkombinat in Hamburg kamen heute morgen überraschende Nachrichten. Ihre Internetseite inklusive Live-Stream ist vom Netz gegangen, weil in Dortmund ein Kulturhaus von der Polizei durchsucht wurde. „Langer August“ ist der Name des Hauses, in dem mehrere soziale und progressive politische Projekte untergebracht sind. Wir fragten den Journalisten Sebastian Weiermann, der schnell vom Ort des Geschehens twitterte, was genau passiert ist.

Teilen (Verbindung zu den Plattformen erst bei Klick - DSGVO konform) teilen

info