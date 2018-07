Wir unterhalten uns über aktuelle Kinofilme – Filme, die gerade gestartet sind und Filme, die am Tag der Sendung oder in den folgenden Wochen starten. Dazu gibt es Ausschnitte aus den Filmen, Interviews mit Mitwirkenden oder Filmemachern und Film-Musik.



„Das Filmgespräch“ ist jeweils am 1. Donnerstag des Monats von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr auf Radio Lora über UKW 92,4 und im Livestream zu hören.

Wiederholt wird die aktuelle Sendung jeweils am 1. Freitag des Monats um 2.00 Uhr nachts und um 9.00 Uhr morgens über DAB+ und im Livestream.

Moderator: Sebastian

Kontakt: filmgespraech[AT]xyz.de