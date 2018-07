Jetzt beginnt sie wieder die Reisezeit. Und auch wenns mit der Fußballweltmeisterschaft der Männer dieses Jahr nicht geklappt hat, die Deutschen spielen immer noch mit, wenn es um den Titel Reiseweltmeister 2018 geht, auch wenn China wohl dieses Jahr wieder das Rennen machen wird. Tourismus ist allerdings nicht nur ein Wirtschaftszweig, der Menschen an exotische Ecken bringt und zur Völkerverständigung beiträgt. Immer wieder sind Touristen im Ausland auch Täter. Das Problem des Kindesmissbrauchs und der sexuellen Ausbeutung von Kindern durch Touristen ist schon lange ein Thema, das häufig mit Ländern in Südostasien in Verbindung gebracht wird. Wir fragten Antje Monshausen von Tourism Watch was sie in diesem Zusammenhang beobachtet hat.

Wenn sie selbst im Urlaub Dinge sehen, bei denen sie das Gefühl haben, dass sie den Rechten der Kinder nicht entsprechen, melden sie es unter: www.nicht-wegsehen.net