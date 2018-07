MEIN NACHBAR AUS … Togo, dem Irak, dem Iran, aus Äthiopien, Kongo, Somalia und Afghanistan … Unsere Stadt wird immer bunter und vielfältiger. All die Menschen, egal ob sie schon zehn, zwanzig, dreißig Jahre in München wohnen oder hier neu ankommen, leben miteinander in der Nachbarschaft. Unterschiedliche Sprachen, Kulturen, Gewohnheiten, Verhaltensweisen treffen auf engem Raum aufeinander. Die Juli-Ausstellung im Eine-Welt-Haus thematisiert das Zusammenleben. Täglich ab 13.00 Uhr.

Ebenfalls im Eine-Welt-Haus gibt es ab 17.30 Uhr Beratung und Informationen zum Aufenthalts- und Asylrecht.

Obersendlinger Freiraum-Sommer: Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung macht den ehemaligen Siemensparkplatz temporär zum Nachbarschaftstreff mit Zwischennutzung für selbst organisierte Programme: am Dienstag gibt’s den Mitmach-Zirkus.

Faschistische Diktaturen in Europa: Stefan Winter referiert diesmal über Faschistische Regime auf dem Balkan und dem dortigen Rassismus, Völkermord und Imperialismus. Im Gasteig um 10.00 Uhr.

Das Jugendinformationszentrum JIZ gibt jeden Dienstag von 13-18 Uhr Beratungen für Jugendliche.

Die Radlwerkstatt bietet ihre wöchentliche Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt ab 17:45 in der Mohrvilla, Situli-Str. 73, an.

Der Rio-Filmpalast zeigt um 18.00 Uhr MARIA BY CALLAS, eine filmische Dokumentation über das Leben der Opern-Diva.