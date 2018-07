# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Trotz des schönen Wetters würde sich ein Besuch des Werkstattkinos in der Fraunhoferstraße 9 morgen Abend lohnen. Denn dort läuft um 20:30 Uhr der amerikanische Film „Wind River“ als Originalfassung mit deutschen Untertiteln.

Der Thriller handelt von einem indigenen Mädchen, das tot im Schnee aufgefunden wird. Jane Banner wird vom FBI gesendet um die Todesumstände zu ermitteln, jedoch hat sie nicht mit den zahlreichen Schwierigkeiten gerechnet, die sie in Wyoming erwarten.

Wen sowohl die Literatur, als auch andere Kulturen interessieren, der könnte bei der Lesung aus dem Buch „Albergo Sole“ auf seine Kosten kommen. Albert von Schirnding erzählt in dem Buch auf humorvolle Weise von seinen 30 Lieblingsorten in Rom.

Die Lesung findet um 19 Uhr in der Ebenböckstraße 11 statt, und es werden 11€ als Eintritt verlangt.

Das amüsante Stück „Zusammenstoß“ von Kurt Schwitters wird morgen Abend im Marionettentheater Kleines Spiel in der Neureutherstraße 12 inszeniert.

Einlass ist ab 19.45 Uhr und der Eintritt ist frei, wobei Spenden erwünscht sind.

Während das Faust-Festival sich langsam dem Ende zuneigt, startet heute erst das Theaterstück !!FaustFakeFaust!?. In dem Stück werden, unter der Leitung von Sebastian Hofmüller und Lucie Mackert persönliche Berührungspunkte mit Goethes Faust veranschaulicht.

Die Aufführung beginnt um 20 Uhr im Hofspielhaus in der Falkenturmstraße 8 und kostet 15€.

Flonoton ist ein junger Musikkünstler, dessen Musik sich nicht leicht in eine Schublade stecken lässt. Am ehesten lässt sich seine Musik als Akustik-Pop definieren.Sein Konzert findet in der Glockenbachwerkstatt in der Blumenstraße 7 um 20 Uhr statt und der Eintritt ist frei.

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums von BISS laden Go Sing Choir und BISS zum Open-Air Singen auf dem Wittelsbacher Platz ein.

Gesungen wird von 19-21.30 Uhr, unter anderem auch Irgendwie,Irgendwo, Irgendwann von Nena als Reggae-Version.

Lisa Rinne und Andreas Bartl zeigen morgen im Amphitheater auf dem Tollwood, dass Akrobatik auch Geschichten erzählen kann.Vorstellungen morgen sind um 18 und 21 Uhr. Sie dauern jeweils eine halbe Stunde und der Eintritt ist frei.