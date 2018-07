Trauer und Zorn – Wohnungslose Menschen immer wieder Opfer von massiver Gewalt

Am Sonntag den 22. Juli übergoss ein bisher unbekannter Täter in Berlin zwei Obdachlose mitten in der Nacht mit Benzin und zündete sie an. Die wohnungslosen Männer überlebten schwerverletzt. Diese unfassbar grausame Tat gegen Schutzlose reiht sich ein in eine ganze Reihe von Gewalttaten gegen Obdachlose. Der derzeit in Freistatt stattfindende 3. Wohnungslosentreff hat als Reaktion darauf eine Erklärung veröffentlicht, in der der mangelnde Schutz Obdachloser und der Gewaltanstieg im Zuge des gesellschaftlichen Rechtsrucks angeprangert wird. Wir fragten den Journalisten Karsten Krampitz, der mit vor Ort ist, wie die Nachricht aus Berlin in Freistatt aufgenommen wurde.

