Veranstaltungen am 4.,5. und 6. August

Samstag

Eine interessante Mischung aus Blues und Singer/Songwriter-Folk bringen WellBad und Jordan Prince um 19 Uhr im Olympia-Theatron auf die Bühne.

„Swiss & Die Anderen“ treten um 19:30 Uhr im Backstage anlässlich des free & easy Festivals auf. Mit dabei sind auch „Black Tape Lion“ und „M.U.D.D.A.“.

Auf dem Wittelsbacher Platz präsentieren um 19:30 Uhr die Teilnehmer*innen des Bellevue Poetry & Music Workshops unter dem Motto „Bellevue Slam für BISS“ ihre selbstgeschriebenen Texte und Lieder.

Julia von Miller ist mit deutscher Unterhaltungsmusik mit femininem Witz auf der Bühne des Freilichttheaters Isartal um 20:30 Uhr zu Gast.

Sonntag

Der letzte Tag des dreitägigen „Munich Sessions Summer Fest“ auf dem Professor-Huber-Platz bricht am Sonntag um 11 Uhr an. Informationen zu den Liveacts sind unter www.munichsessions.com zu finden.

Bei dem Orchester „Sinfonietta München“ treffen spanische Violinmusik und griechische Lieder aufeinander . Das Sinfonieorchester tritt um 19 Uhr im Theatron auf.

Wer sich noch ein wenig Schadenfreude im Herzen bewahren konnte, der sollte sich den Auftritt von Christian Auer mit Songs des legendären Georg Kreisler um 19:30 Uhr im Münchner Künstlerhaus nicht entgehen lassen.

Auf der Lesebühne des Vereinsheims ist um 19:30 Uhr die Schwabinger Schaumschläger Show zu sehen. Ticketpreise und Informationen zu den Gästen gibt es unter www.vereinsheim.net ..

Die Dokumentation „Andy Irons: Kissed by God“ erzählt die Geschichte von einem der besten Surfer aller Zeiten und seinem tragischen Tod. Der Film läuft um 21:15 Uhr auf der Seebühne im Westpark.

Montag

Zum Jahrestag des Atombombenabwurfs am 6.8.1945 auf die japanische Stadt Hiroshima ist um 18 Uhr in der Neuhauser Strasse die Kundgebung des Münchner Friedenbündnisses mit Musik und einer Lesung.

Im Werkstattkino läuft um 18:30 Uhr der Film „Hamburger Gitter“. Die Dokumentation beschäftigt sich mit der staatlichen Sicherheitspolitik und dem Umgang mit den Protesten während dem G20-Gipfel in Hamburg.

Das Folkpop-Duo Hannah+Falco tritt um 19 Uhr im Theatron auf. Auch die wunderbare Neuberlinerin und Exmünchnerin Sängerin Le-Thanh Ho ist dort zu erleben. Dringende Empfehlung für ChansonfreundInnen!

Eine starke Film-Doku über den bekannten und provokativen Künstler Josef Beuys läuft um 19 Uhr auf der Leinwand des Augustinums Nord.

Der Kabarettist Django Asül, bekannt als Gifthaferl, beschäftigt sich in seinem Programm „Letzte Patrone“ mit dem wirklich Wesentlichen: Der Realität. Zu sehen ist er um 20 Uhr auf dem Volksfestplatz Pasing.

Viel Vergnügen!