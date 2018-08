Hier das Wochenprogramm vom 06. – 10. August 2018

MONTAG, 06. August 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Reggae Radio mit Roman Roots

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la linea vom Ökubüro samt Onda-Info

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Pilotsendung DIGITALCOURAGE. Thema: Und täglich grüßt die Datenkrake…: „Mach mal Google“ – über die großangelegte Werbekampagne des Suchmaschinen-Gigants Digitale Selbstverteidigung und Mündigkeit, wie Sie sich und ihre Daten im digitalen Raum schützen können und Verantwortung übernehmen. Und: Staatstrojaner – Digitalcourage reicht Verfassungsbeschwerde ein.

20.00 Uhr: LORA international – Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Strange Fruits mit Bernhard Empl und Musik aus Amerika, dem Norden Europas und dem Rest der Welt.

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Slammereien, Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: A.M.O.G. – A Matter of Groove mit Michael Rokoss

04.00 Uhr: A.M.O.G. – A Matter of Groove mit Michael Rokoss

05.00 Uhr: Folk you

06.00 Uhr: Monatsrückblick

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Folk you

09.00 Uhr: Monatsrückblick

10.00 Uhr: LORA Kultur – Thema: die Künstlerin und Journalistin Jutta Köther und wir berichten über die Geschichte der UFA bis zu ihrer Übernahme durch Bertelsmann in den 1970er Jahren

11.00 Uhr: Literaturverhör – München liest ein Buch

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Monatsrückblick

14.00 Uhr: LORA Kultur – Thema: die Künstlerin und Journalistin Jutta Köther und wir berichten über die Geschichte der UFA bis zu ihrer Übernahme durch Bertelsmann in den 1970er Jahren

15.00 Uhr: Literaturverhör – München liest ein Buch

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 07. August 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Swing In. Thema: Aus den Ohren, aus dem Sinn. Swing In – Das Radio Lora Jazzmuseum präsentiert längst vergessene Orchester der Jazzgeschichte. Und Peggy Lee singt dazu.

17.00 Uhr: Trotz Alledem – Thema: Die Agenda 2030 und die 17 Sustainable Development Goals auf kommunaler Ebene.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Themen: Können private Investoren durch Partnerschaften in Drittweltländern wirklich was bewegen? Beispiel die Weidmüllergruppe. Sie kooperiert mit Missio München bei einem Solaranlagenprojekt in Tansania. Und: Ist der Dampf raus aus fair trade? Wir sprachen mit dem Fairhandelshaus Bayern und Germanwatch Chef Christian Bals.

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios. Thema: Katalonien – Demokratie 2.0

21.00 Uhr: Multikulti – L`Ora Italiana

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Heimat- und Dudelfunk

23.00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy

DAB+

01.00 Uhr: Reggae Radio mit Roman Roots

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la linea vom Ökubüro samt Onda-Info

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Pilotsendung DIGITALCOURAGE. Thema: Und täglich grüßt die Datenkrake…: „Mach mal Google“ – über die großangelegte Werbekampagne des Suchmaschinen-Gigants Digitale Selbstverteidigung und Mündigkeit, wie Sie sich und ihre Daten im digitalen Raum schützen können und Verantwortung übernehmen. Und: Staatstrojaner – Digitalcourage reicht Verfassungsbeschwerde ein.

05.00 Uhr: LORA international – Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Reggae Radio mit Roman Roots

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la linea vom Ökubüro samt Onda-Info

10.00 Uhr: Strange Fruits mit Bernhard Empl und Musik aus Amerika, dem Norden Europas und dem Rest der Welt.

11.00 Uhr: Strange Fruits mit Bernhard Empl und Musik aus Amerika, dem Norden Europas und dem Rest der Welt.

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Pilotsendung DIGITALCOURAGE. Thema: Und täglich grüßt die Datenkrake…: „Mach mal Google“ – über die großangelegte Werbekampagne des Suchmaschinen-Gigants Digitale Selbstverteidigung und Mündigkeit, wie Sie sich und ihre Daten im digitalen Raum schützen können und Verantwortung übernehmen. Und: Staatstrojaner – Digitalcourage reicht Verfassungsbeschwerde ein.

14.00 Uhr: LORA international – Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 08. August 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Zeitgenössische Musik

17.00 Uhr: Soziale Welt. Thema: Stadtrundgang zu Frauen aus Bronze und Stein

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – ver.di Frauen

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Diskutieren Sie mit. Studiotelefon 089-48952305

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Daydream

DAB+

01.00 Uhr: Swing In. Thema: Aus den Ohren, aus dem Sinn. Swing In – Das Radio Lora Jazzmuseum präsentiert längst vergessene Orchester der Jazzgeschichte. Und Peggy Lee singt dazu.

02.00 Uhr: Trotz Alledem – Thema: Die Agenda 2030 und die 17 Sustainable Development Goals auf kommunaler Ebene.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Themen: Können private Investoren durch Partnerschaften in Drittweltländern wirklich was bewegen? Beispiel die Weidmüllergruppe. Sie kooperiert mit Missio München bei einem Solaranlagenprojekt in Tansania. Und: Ist der Dampf raus aus fair trade? Wir sprachen mit dem Fairhandelshaus Bayern und Germanwatch Chef Christian Bals.

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios. Thema: Katalonien – Demokratie 2.0

06.00 Uhr: Multikulti – L`Ora Italiana

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Swing In. Thema: Aus den Ohren, aus dem Sinn. Swing In – Das Radio Lora Jazzmuseum präsentiert längst vergessene Orchester der Jazzgeschichte. Und Peggy Lee singt dazu.

09.00 Uhr: Trotz Alledem – Thema: Die Agenda 2030 und die 17 Sustainable Development Goals auf kommunaler Ebene.

10.00 Uhr: Heimat- und Dudelfunk

11.00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Themen: Können private Investoren durch Partnerschaften in Drittweltländern wirklich was bewegen? Beispiel die Weidmüllergruppe. Sie kooperiert mit Missio München bei einem Solaranlagenprojekt in Tansania. Und: Ist der Dampf raus aus fair trade? Wir sprachen mit dem Fairhandelshaus Bayern und Germanwatch Chef Christian Bals.

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios. Thema: Katalonien – Demokratie 2.0

15.00 Uhr: Multikulti – L`Ora Italiana

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 09. August 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Jazz Avantgarde

17.00 Uhr: Spektrum – Fanprojekt der AWO München

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – David gegen Goliath

20.00 Uhr: Leib & Seele – LETS Tauschring

21.00 Uhr: Queerdenker

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Salsa mit Chuck Herrmann

DAB+

01.00 Uhr: Zeitgenössische Musik

02.00 Uhr: Soziale Welt. Thema: Stadtrundgang zu Frauen aus Bronze und Stein

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – ver.di Frauen

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Zeitgenössische Musik

09.00 Uhr: Soziale Welt. Thema: Stadtrundgang zu Frauen aus Bronze und Stein

10.00 Uhr: Daydream

11.00 Uhr: Daydream

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – ver.di Frauen

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 10. August 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Folk you

17.00 Uhr: Monatsrückblick

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

20.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Jazz Avantgarde

02.00 Uhr: Spektrum – Fanprojekt der AWO München

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – David gegen Goliath

05.00 Uhr: Leib & Seele – LETS Tauschring

06.00 Uhr: Queerdenker

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Jazz Avantgarde

09.00 Uhr: Spektrum – Fanprojekt der AWO München

10.00 Uhr: Salsa mit Chuck Herrmann

11.00 Uhr: Salsa mit Chuck Herrmann

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – David gegen Goliath

14.00 Uhr: Leib & Seele – LETS Tauschring

15.00 Uhr: Queerdenker

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

20.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

21.00 Uhr: Slammereien, Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In mit Bob