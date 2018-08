Wieder Ärger am Riedberger Horn

Es hätte alles so schön sein können. Im Allgäu schien wieder der Frieden eingezogen zu sein, nachdem die Skischaukel am Riedberger Horn endlich vom Tisch war. Die Tierschützer fühlten sich ernst genommen und dank großer Fördermittel sollte die Wirtschaft vor Ort keine allzu großen Verluste einfahren. Aber heute ist es wieder vorbei mit der Ruhe im Allgäu. Plötzlich können scheinbar doch wieder die Bagger rollen. Was da jetzt wieder los ist wollten wir von Richard Mergner vom Bund Naturschutz Bayern wissen.

Teilen (Verbindung zu den Plattformen erst bei Klick - DSGVO konform) teilen

info