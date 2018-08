SaveYourInternet – Upload-Filter verhindern

Das Internet ist für uns alle Neuland. Mit diesem Spruch hat sich die Kanzlerin, die vor dem Internet ja bekanntlich schon viel mehr Land gesehen hat, als die jungen Spötter die sie für ihre Redewendung veralberten, zu einem Meme gemacht. Ein Meme ist ein Internetphänomen, das die Verbreitung von kulturellen Inhalten über wiederkehrende Bezugspunke in unterschiedlichen Zusammenhängen bezeichnet. Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Ein Bild der Kanzlerinnenraute kann immer wieder in unterschiedliche Zusammenhänge gestellt werden, aber die Zuschreibung zu Merkel ist klar. Insofern ist die Kanzlerinnenraute schon als Meme zu bezeichnen. Viel komplizierter ist es hingegen, wenn man versucht sich vorzustellen wie in Zukunft Memes aussehen sollen, wenn der sogenannte Upload-Filter der EU tatsächlich kommen sollte. Mit dem Begriff „Upload-Filter“ können sie auch nichts anfangen? Kein Problem. Damit wir sie nicht mit noch mehr Begriffsdefinitionen und langatmigen Erklärungen verwirren, baten wir den Piraten-Spitzenkandidaten zur Europawahl, Patrick Breyer, uns und ihnen zu erklären, was Upload-Filter sein sollen.