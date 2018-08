Hier das Wochenprogramm vom 27. – 31. August 2018

MONTAG, 27. August 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites: 40 Jahre Duran Duran (Teil 1). Im ersten Teil betrachten wir die Anfänge der Band, bis zum Weltruhm als „Fab Five“ und den ersten Veränderungen in den späten 1980ern. (Fortsetzung am 29. August mit dem zweiten Jahrzehnt der Bandgeschichte.)

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Thema: Hiroshima Tag

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – 1984

20.00 Uhr: LORA international – Earthlink. Thema: „Zwischen Gewalt, Profit und Ausbeutung: die Lebenswelt der Drogenbauern in Afghanistan und den Andenstaaten. Im Experteninterview: Dr. Robert Lessmann

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Unruhen in der Provinz

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Politische Lieder

03.00 Uhr: Time for Jazz – Swing in mit Bob

04.00 Uhr: Time for Jazz – Swing in mit Bob

05.00 Uhr: Slammereien, Kabarett und Kleinkunst

06.00 Uhr: Magazin-Rückblick

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Slammereien, Kabarett und Kleinkunst

09.00 Uhr: Magazin-Rückblick

10.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

11.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Magazin-Rückblick

14.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

15.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 28. August 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Time for Jazz mit Jazz and more

17.00 Uhr: Trotz Alledem – Naturfreunde

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: HillBilly

23.00 Uhr: HillBilly

DAB+

01.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites: 40 Jahre Duran Duran (Teil 1). Im ersten Teil betrachten wir die Anfänge der Band, bis zum Weltruhm als „Fab Five“ und den ersten Veränderungen in den späten 1980ern. (Fortsetzung am 29. August mit dem zweiten Jahrzehnt der Bandgeschichte.)

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Thema: Hiroshima Tag

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – 1984

05.00 Uhr: LORA international – Earthlink. Thema: „Zwischen Gewalt, Profit und Ausbeutung: die Lebenswelt der Drogenbauern in Afghanistan und den Andenstaaten. Im Experteninterview: Dr. Robert Lessmann

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites: 40 Jahre Duran Duran (Teil 1). Im ersten Teil betrachten wir die Anfänge der Band, bis zum Weltruhm als „Fab Five“ und den ersten Veränderungen in den späten 1980ern. (Fortsetzung am 29. August mit dem zweiten Jahrzehnt der Bandgeschichte.)

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Thema: Hiroshima Tag

10.00 Uhr: Unruhen in der Provinz

11.00 Uhr: Unruhen in der Provinz

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – 1984

14.00 Uhr: LORA international – Earthlink. Thema: „Zwischen Gewalt, Profit und Ausbeutung: die Lebenswelt der Drogenbauern in Afghanistan und den Andenstaaten. Im Experteninterview: Dr. Robert Lessmann

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 29. August 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites: 40 Jahre Duran Duran (Teil 2). Im zweiten Teil betrachten wir die Zeit ende der 1980er bis Ende der 1990er in der ein paar Veränderungen in der Band passiert sind. (Fortsetzung am 24. September mit dem dritten und vierten Jahrzehnt der Bandgeschichte)

17.00 Uhr: Soziale Welt – Bewegtes Lernen. Thema: Wo im Münchner Westen gibt es Orte, wo Bewegung und Lernen aufeinander treffen? Wir sind auf Spaziergängen im Westend und in Neuhausen unterwegs, besuchen unter anderem eine Yogastunde sowie ein Natur-Seminar – das allerdings im Münchner Osten. Außerdem gibt es Veranstaltungshinweise zum Thema.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Antifa-Magazin

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Auf Kante genäht. Thema: „Trinkwasserqualität in München“

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Diskutieren Sie mit. Studiotelefon 089-48952305

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Wunschbox mit Gery + Tary: Wir spielen Hörerwünsche. Weitere Hörerwünsche – wenn möglich mit einer kleinen Geschichte zum Titel – bitte an die Mailadresse mailto:gtwunschbox@gmx.com

DAB+

01.00 Uhr: Time for Jazz mit Jazz and more

02.00 Uhr: Trotz Alledem – Naturfreunde

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

06.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Time for Jazz mit Jazz and more

09.00 Uhr: Trotz Alledem – Naturfreunde

10.00 Uhr: HillBilly

11.00 Uhr: HillBilly

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

15.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 30. August 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Politische Lieder: Bardentreffen 2018 in Nürnberg

17.00 Uhr: Spektrum – Deep Dive Divi

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow

20.00 Uhr: Leib & Seele – Über-Leben

21.00 Uhr: Wellenreiterin. Thema: Geschlechtergerechte Sprache

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Mittelalter rocks

DAB+

01.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites: 40 Jahre Duran Duran (Teil 2). Im zweiten Teil betrachten wir die Zeit ende der 1980er bis Ende der 1990er in der ein paar Veränderungen in der Band passiert sind. (Fortsetzung am 24. September mit dem dritten und vierten Jahrzehnt der Bandgeschichte)

02.00 Uhr: Soziale Welt – Bewegtes Lernen. Thema: Wo im Münchner Westen gibt es Orte, wo Bewegung und Lernen aufeinander treffen? Wir sind auf Spaziergängen im Westend und in Neuhausen unterwegs, besuchen unter anderem eine Yogastunde sowie ein Natur-Seminar – das allerdings im Münchner Osten. Außerdem gibt es Veranstaltungshinweise zum Thema.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Antifa-Magazin

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Auf Kante genäht. Thema: „Trinkwasserqualität in München“

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites: 40 Jahre Duran Duran (Teil 2). Im zweiten Teil betrachten wir die Zeit ende der 1980er bis Ende der 1990er in der ein paar Veränderungen in der Band passiert sind. (Fortsetzung am 24. September mit dem dritten und vierten Jahrzehnt der Bandgeschichte)

09.00 Uhr: Soziale Welt – Bewegtes Lernen. Thema: Wo im Münchner Westen gibt es Orte, wo Bewegung und Lernen aufeinander treffen? Wir sind auf Spaziergängen im Westend und in Neuhausen unterwegs, besuchen unter anderem eine Yogastunde sowie ein Natur-Seminar – das allerdings im Münchner Osten. Außerdem gibt es Veranstaltungshinweise zum Thema.

10.00 Uhr: Wunschbox mit Gery + Tary: Wir spielen Hörerwünsche. Weitere Hörerwünsche – wenn möglich mit einer kleinen Geschichte zum Titel – bitte an die Mailadresse mailto:gtwunschbox@gmx.com

11.00 Uhr: Wunschbox mit Gery + Tary

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Antifa-Magazin

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Auf Kante genäht. Thema: „Trinkwasserqualität in München“

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 31. August 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Slammereien, Kabarett und Kleinkunst. Thema: Suchtpotenzial

17.00 Uhr: ver.di-Senioren

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Thema: wir besuchen unter anderem die von Stephan Huber kuratierte Ausstellung EISKALT in der ERES-Stiftung in der Münchner Römerstraße.

20.00 Uhr: Literaturverhör – Graphophon: Katherine Mansfield/In einer deutschen Pension (drei Erzählungen)

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Politische Lieder: Bardentreffen 2018 in Nürnberg

02.00 Uhr: Spektrum – Deep Dive Divi

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow

05.00 Uhr: Leib & Seele – Über-Leben

06.00 Uhr: Wellenreiterin. Thema: Geschlechtergerechte Sprache

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Politische Lieder: Bardentreffen 2018 in Nürnberg

09.00 Uhr: Spektrum – Deep Dive Divi

10.00 Uhr: Mittelalter rocks

11.00 Uhr: Mittelalter rocks

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow

14.00 Uhr: Leib & Seele – Über-Leben

15.00 Uhr: Wellenreiterin. Thema: Geschlechtergerechte Sprache

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Thema: wir besuchen unter anderem die von Stephan Huber kuratierte Ausstellung EISKALT in der ERES-Stiftung in der Münchner Römerstraße.

20.00 Uhr: Literaturverhör – Graphophon: Katherine Mansfield/In einer deutschen Pension (drei Erzählungen)

21.00 Uhr: tbc

22.00 – 24.00 Uhr: Welt der Filmmusik