Heute sprechen wir über die Probleme polnischer Familien mit den Judengämtern (Gast Marcin Gall, Internationaler Verein gegen die Diskriminierung der Kinder in Deutschland e.V.) und besprechen aktuelle Filme über die Geschichte vom Geschwader 303 (polnische Flieger, die besonders erfolgreich in der Luftschlacht um England 1940 in der Royal Air Force gekämpft haben). Die Sendung ist auf 92,4 MHz sowie im Digitalradio DAB+ auf Kanal 11c und im livestream (http://live.lora924.de:8000/lora-hq.mp3) zu empfangen.

Teilen (Verbindung zu den Plattformen erst bei Klick - DSGVO konform) teilen

info