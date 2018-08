Derzeit wird viel über den Iran berichtet. Es gibt Proteste im Land, es gibt einen twitternden US-Präsidenten der dem Iran droht und eine Klage des Iran gegen die USA wegen der Wiederauflage der Sanktionen. Also alles in allem ganz schön viel los im Land. Allerdings geht es dabei immer um die großen geopolitischen Spiele, die Frage nach der Regierung und ob sie sich noch lange im Amt halten können wird. Eine andere Frage gerät dabei häufig in Vergessenheit: Wie geht es den Menschen vor Ort? Wir fragten Dieter Karg von Amnesty International ob Rohani, der Hoffnungsträger des Westens, der als moderater Reformer das Präsidentschaftsamt in einem Land voller Hardliner angetreten hat, die Menschenrechtslage im Iran verbessert hat?

