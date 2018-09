Von 19 – 20 Uhr können Sie im Rahmen des BISS Jubiläums-Programm am Wittelsbacher Platz von der Rolli-Gang hören: jugendliche Musiker mit verschiedenen körperlichen Behinderungen bieten fetzige Musik und mitreißenden Gesang. Danach gibt es offenes Singen für alle mit dem BISS-Liederbuch.

Wer Muskeln liebt, kommt im Werkstattkino in der Fraunhoferstr. 9 auf seine Kosten mit dem Film : A skin so soft in OmU. Es geht um den perfekt durchtrainierten Körper und wie man das schafft. Sechs Menschen geben alles dafür. Vom Studenten, der im Keller der Eltern trainiert, über einen Wrestler und Ex-Champion bis zum Hochleistungs-Bodybuilder ist alles dabei. Auch, was diese Leidenschaft für die Familien und Freunde bedeutet, und wie die Muskel-Pakete sich schließlich bei Wettbewerben in Szene setzen, all das sehen Sie um 20:15.

Embrio – A Journey of Music and Peace, eine Doku über die Geschichte des Münchner Musikerkollektivs mit bisher unveröffentlichten Filmaufnahmen.

Sigi Zimmerschied zeigt im Theater im Fraunhofer , ebenfalls in der Fraunhoferstr. 9 , um 20:30 sein neues Programm: Der siebte Tag – Ein Erschöpfungsbericht. Nix wie hin!

Im Lustspielhaus in der Occamstr. 8 ist heute um 20:00 Claus von Wagner mit seinem hochgelobten Programm „Theorie der feinen Menschen“ . Die SZ beschreibt es als großen Wurf: „Das Stück geht so tief, weil es bei allem Witz im Kern eine fast schon antike Tragödie ist“. Kapitalismuskritik vom Feinsten!

Kinder ab 5 Jahren und deren Eltern können sich freuen: In der neuen Ausstellung: „Mitmach-Maschine“ im Kindermuseum München in der Arnulfstrasse 3 am Hauptbahnhof wartet eine große, begehbare Spiel-, Kunst- und Technikmaschine, an der es viel zu entdecken gibt. Heute und noch bis zum 9. November können junge Forscher und Konstrukteure ab 5 Jahren jeweils von 10:00 bis 17:00 an der Maschine „arbeiten“ und sich mit Technik und Mechanik spielerisch befassen.

Erwachsene dürfen im Deutschen Museum auf der Museumsinsel 1 selbst agieren in der Sonderausstellung „energie.wenden“, die sich dem Thema widmet: Energiewende bewusst gestalten, ein interaktives Spiel.

Jeder Besucher begibt sich in ein multimediales Rollenspiel, bei dem verschiedene Entscheidungen zur Energiewende getroffen werden müssen. Schnell stellt sich heraus, dass es gar keine so leichte Aufgabe ist, Umweltverträglichkeit, Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und soziale Gerechtigkeit gleichermaßen zu berücksichtigen. Von 9:00 bis 17:00 noch bis zum 7. November.

Im Museum fünf Kontinente in der Maximilianstr.42 gibt es ab 10:00 zu sehen: Fragende Blicke – Neun Zugänge zu ethnografischen Fotografien.

