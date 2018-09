Nachhören: Warum das Betriebsrentenstärkungsgesetz Murks ist – Arbeitswelt im Wandel

Warum das Betriebsrentenstärkungsgesetz Murks ist

Am 01.01.2018 trat das Betriebrentenstärkungsesetz in Kraft, das von Gewerkschaften, Arbeitgebern, Produktanbietern und Beratungsunternehmen gelobt wird, denn alle profitieren davon, AUSSER die Versicherten selbst. In dieser Sendung werden die Schwachstellen des Gesetzes analysiert.

Studiogast: Helmut Achatz, Finanzjournalist

Nachhören:

Foto: Helmut Achatz