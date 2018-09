Deutschland ist kein einfaches Land um sich zu integrieren und Bayern erst recht nicht. Zum einem ist da die wirklich komplizierte Sprache, die neben einer recht harten Aussprache und komplexer Grammatik auch noch ständige länger werdende Bürokratenfachausdrücke bereit hält. Zum anderen hält das Recht alle möglichen Kniffe bereit, die einem die Hoffnung nehmen. Dennoch gibt es immer noch mutige Geflüchtete, die diese Mammutaufgabe auf sich nehmen, sie sogar meistern und sich mustergültig integrieren. Sie studieren, arbeiten ehrenamtlich und bauen sich Freundeskreise auf. Dumm nur, dass in Bayern auf gute Integration immer häufiger die Abschiebung folgt. So ist es auch am 31. August wieder geschehen. Wir baten Johanna Böhm vom Bayrischen Flüchtlingsrat uns den aktuellen Fall zu schildern.