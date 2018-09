Hier das Wochenprogramm vom 17. – 21. September 2018

MONTAG, 17. September 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: „Welt der Filmmusik“ mit Musik aus Fressfilmen

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Cogito: Philosophisches. Zur Erinnerung an unsere LORA-Kollegin und Cogito-Redakteurin Jadwiga: „Gespräch über den Begriff des Vertrauens“

20.00 Uhr: LORA international – Eine-Welt-Report des Nord-Süd-Forums. Thema: Was gibt es Neues bei Terre des hommes?

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: FOLK&WeltMIX. Studiogast Jobarteh Kunda (Afro-Karibische Musik). Ein Blick auf das Musikprogramm der Oidn Wies’n.

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Slammereien, Kabarett und Kleinkunst.

03.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In mit Bob

04.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In mit Bob

05.00 Uhr: Folk you

06.00 Uhr: Poesieboten

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Folk you

09.00 Uhr: Poesieboten

10.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

11.00 Uhr: Literaturverhör – Im Werkkreis Literatur der Arbeitswelt präsentiert Sabine Nagy Satiren – Geschichten aus dem Hühnerhof

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Poesieboten

14.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

15.00 Uhr: Literaturverhör – Im Werkkreis Literatur der Arbeitswelt präsentiert Sabine Nagy Satiren – Geschichten aus dem Hühnerhof

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 18. September 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Swing In – das LORA-Jazzmuseum. Thema: Duke Ellington Teil 2 – Es spielen drei internationale Orchester: Aus Paris Claude Bolling, aus Warschau die Big Warschau Band, aus Russland das Oleg Lundstrem Orchester. Dazu viele tolle Solisten, u. a. Barbara Dennerlein, Francis Albert Sinatra, Ewa Bem, Lora Safran.

17.00 Uhr: Trotz Alledem – Trotz alledem mit INFORME HISPANO. Thema: WESTSAHARA: soziohistorischer Hintergrund und Leben eines Volkes im Exil (Teil 2) – mit Musik und Literatur aus der Westsahara.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Interkulturelle Stiftung Kolibri

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – À propos (französische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Musical Dreams

23.00 Uhr: Rock ’n‘ Roll Radio

DAB+

01.00 Uhr: „Welt der Filmmusik“ mit Musik aus Fressfilmen

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Cogito: Philosophisches. Zur Erinnerung an unsere LORA-Kollegin und Cogito-Redakteurin Jadwiga: „Gespräch über den Begriff des Vertrauens“

05.00 Uhr: LORA international – Eine-Welt-Report des Nord-Süd-Forums. Thema: Was gibt es Neues bei Terre des hommes?

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: „Welt der Filmmusik“ mit Musik aus Fressfilmen

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus

10.00 Uhr: FOLK&WeltMIX. Studiogast Jobarteh Kunda (Afro-Karibische Musik). Ein Blick auf das Musikprogramm der Oidn Wies’n.

11.00 Uhr: FOLK&WeltMIX. Studiogast Jobarteh Kunda (Afro-Karibische Musik). Ein Blick auf das Musikprogramm der Oidn Wies’n.

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Cogito: Philosophisches. Zur Erinnerung an unsere LORA-Kollegin und Cogito-Redakteurin Jadwiga: „Gespräch über den Begriff des Vertrauens“

14.00 Uhr: LORA international – Eine-Welt-Report des Nord-Süd-Forums. Thema: Was gibt es Neues bei Terre des hommes?

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 19. September 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Tour de France

17.00 Uhr: Soziale Welt

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Mietrechtsforum

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Pro Familia

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Diskutieren Sie mit. Studiotelefon 089-48952305.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Biergebiete

DAB+

01.00 Uhr: Swing In – das LORA-Jazzmuseum. Thema: Duke Ellington Teil 2 – Es spielen drei internationale Orchester: Aus Paris Claude Bolling, aus Warschau die Big Warschau Band, aus Russland das Oleg Lundstrem Orchester. Dazu viele tolle Solisten, u. a. Barbara Dennerlein, Francis Albert Sinatra, Ewa Bem, Lora Safran.

02.00 Uhr: Trotz Alledem – Trotz alledem mit INFORME HISPANO. Thema: WESTSAHARA: soziohistorischer Hintergrund und Leben eines Volkes im Exil (Teil 2) – mit Musik und Literatur aus der Westsahara.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Interkulturelle Stiftung Kolibri

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

06.00 Uhr: Multikulti – À propos (französische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Swing In – das LORA-Jazzmuseum. Thema: Duke Ellington Teil 2 – Es spielen drei internationale Orchester: Aus Paris Claude Bolling, aus Warschau die Big Warschau Band, aus Russland das Oleg Lundstrem Orchester. Dazu viele tolle Solisten, u. a. Barbara Dennerlein, Francis Albert Sinatra, Ewa Bem, Lora Safran.

09.00 Uhr: Trotz Alledem – Trotz alledem mit INFORME HISPANO. Thema: WESTSAHARA: soziohistorischer Hintergrund und Leben eines Volkes im Exil (Teil 2) – mit Musik und Literatur aus der Westsahara.

10.00 Uhr: Musical Dreams

11.00 Uhr: Rock ’n‘ Roll Radio

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Interkulturelle Stiftung Kolibri

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

15.00 Uhr: Multikulti – À propos (französische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 20. September 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

17.00 Uhr: Spektrum – Die Gaudiwelle

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz. Thema: Von Wackersdorf bis heute – Widerstand und Staatsgewalt. Studiogast ist Ingo Fliess, Produzent des aktuellen Films „Wackersdorf“. Er war selbst in Wackersdorf dabei. Wir unterhalten uns mit ihm über den Film und über das, was damals in Wackersdorf passiert ist. Wofür gingen die Menschen damals und wofür gehen sie heute auf die Straße? Wie sah der Protest aus, wer waren die Menschen, die sich hier engagiert haben? Und wie haben Politik und Polizei auf den Widerstand reagiert? Während der Sendung verlosen wir 3 Filmpakete mit Freikarten, Filmplakat, Buttons und Wackersdorf-Beutel.

20.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheits-Wesen

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Bajo el Cielo de América Latina

DAB+

01.00 Uhr: Tour de France

02.00 Uhr: Soziale Welt

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Mietrechtsforum

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Pro Familia

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Tour de France

09.00 Uhr: Soziale Welt

10.00 Uhr: Biergebiete

11.00 Uhr: Biergebiete

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Mietrechtsforum

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Pro Familia

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 21. September 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Slammereien, Kabarett und Kleinkunst

17.00 Uhr: Unser Thema der Woche

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Ein technikhistorisches und ein umweltpolitisches Thema erwarten sie. So gibt es im Stadtmuseum eine Ausstellung zu Dachkonstruktionen in München zu sehen und Prof. Dr. Ottmar Edenhofer vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung wurde der Romano-Guardini-Preis verliehen.

20.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

02.00 Uhr: Spektrum – Die Gaudiwelle

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz. Thema: Von Wackersdorf bis heute – Widerstand und Staatsgewalt. Studiogast ist Ingo Fliess, Produzent des aktuellen Films „Wackersdorf“. Er war selbst in Wackersdorf dabei. Wir unterhalten uns mit ihm über den Film und über das, was damals in Wackersdorf passiert ist. Wofür gingen die Menschen damals und wofür gehen sie heute auf die Straße? Wie sah der Protest aus, wer waren die Menschen, die sich hier engagiert haben? Und wie haben Politik und Polizei auf den Widerstand reagiert? Während der Sendung verlosen wir 3 Filmpakete mit Freikarten, Filmplakat, Buttons und Wackersdorf-Beutel.

05.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheits-Wesen

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

09.00 Uhr: Spektrum – Die Gaudiwelle

10.00 Uhr: Bajo el Cielo de América Latina

11.00 Uhr: Bajo el Cielo de América Latina

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz. Thema: Von Wackersdorf bis heute – Widerstand und Staatsgewalt. Studiogast ist Ingo Fliess, Produzent des aktuellen Films „Wackersdorf“. Er war selbst in Wackersdorf dabei. Wir unterhalten uns mit ihm über den Film und über das, was damals in Wackersdorf passiert ist. Wofür gingen die Menschen damals und wofür gehen sie heute auf die Straße? Wie sah der Protest aus, wer waren die Menschen, die sich hier engagiert haben? Und wie haben Politik und Polizei auf den Widerstand reagiert? Während der Sendung verlosen wir 3 Filmpakete mit Freikarten, Filmplakat, Buttons und Wackersdorf-Beutel.

14.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheits-Wesen

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Ein technikhistorisches und ein umweltpolitisches Thema erwarten sie. So gibt es im Stadtmuseum eine Ausstellung zu Dachkonstruktionen in München zu sehen und Prof. Dr. Ottmar Edenhofer vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung wurde der Romano-Guardini-Preis verliehen.

20.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

21.00 Uhr: Slammereien, Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more