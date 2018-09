Rufen Sie an und diskutieren Sie mit – Tel. 089 48952305

Wer die Wahl hat, hat die … Qual oder Gelegenheit

Wir fragen uns, welche Rolle auch kleinere Parteien bei der Wahl spielen, welchen Sinn es macht, sie zu wählen, was Wahlprogramme aussagen usw. Und – was können wir von Parteien erwarten, die in der Opposition sind … und… und… und …

Die Gesprächspartner sind der Spitzenkandidat der Linken für Oberbayern in Rosenheim, Klaus Weber. Er ist Professor für angewandte Sozialwissenschaften in München und hat eben ein Buch veröffentlicht. „Resonanzverhältnisse. Zur Faschisierung Deutschlands. Ein politisches Tagebuch.“

Dann ist noch ein Kandidat von MUT.

Durch die Sendung führt die LORA-Moderatorin Renate Anraths.

Mittwoch, 3. Oktober von 21 und 22 Uhr