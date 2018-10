LORA München sendet Montag bis Donnerstag von 16 bis 24 Uhr, am Freitag von 16 bis 21 Uhr auf UKW 92,4

Über DAB+ Kanal 11C sind wir Montag bis Freitag von 01 bis 16 Uhr und von 18 bis 24 Uhr

Im Livestream Montag und Sonntag rund um die Uhr

MONTAG, 15. Oktober 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16 Uhr: Welt der Filmmusik von Felictas

17 Uhr: Griechisches Haus

18 Uhr: Magazin

19 Uhr: Thema über Rechtsextremismus von Günter Löffelmann

20 Uhr:

21 Uhr: Die kurdisch/deutsche Sendung Bernamaya Kurdí

21:30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORAs Südosteuropa-Redaktion

22 Uhr: Spätnachrichten –

danach: Strange Fruits mit Bernhard Empl und einer Sonderausgabe mit Musik von gestern, heute und morgen.

DAB+ -Programm von 01:00 bis 15:oo und 18:00 bis 24:00

00.00 Uhr: Sendepause

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Slammereien, Kabarett und Kleinkunst.

03.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In mit Bob

04.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In mit Bob

05.00 Uhr: Slammereien, Kabarett und Kleinkunst.

06.00 Uhr: Themensendung: Historie des Frauenwahlrechts – Rosa Kempf, Anita Augspurg und Ellen Amman

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Slammereien, Kabarett und Kleinkunst.

09.00 Uhr: Themensendung: Historie des Frauenwahlrechts – Rosa Kempf, Anita Augspurg und Ellen Amman

10.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

11.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Außer der Reihe von Fr. 17 Uhr

14.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

15.00 Uhr: Literaturverhör – Im Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

16.00 u. 17.00 Uhr: Sendepause

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

Dienstag 16. Oktober

UKW– Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16 Uhr: Swing In: Count Basies beste Band ever! Das war 1962. Und wir präsentieren fünf aussergewöhnliche Aufnahmen aus seinem Gastspiel in Schweden.Wer diese Band mit den westlichen Kulturorchestern wie Philharmoniker oder Symphoniker vergleich liegt nicht falsch.

17 Uhr: Trotz alledem mit INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer (Siehe Sendungsthema unter https://atalayareport.wordpress.com).

18 Uhr: Magazin

19 Uhr: „Migranten im Alter“

20 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

21 Uhr: Multikulti – À propos (französische Redaktion)

22 Uhr: Musical Dreams

23 Uhr: Rock and Roll Radio

DAB+ – -Programm von 01:00 bis 15:oo und 18:00 bis 24:00

00.00 Uhr: Sendepause

01.00 Uhr: „Welt der Filmmusik“

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Thema über Rechtsextremismus von Günter Löffelmann

05.00 Uhr:

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: „Welt der Filmmusik“ mit Musik aus Fressfilmen

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus

10.00 Uhr: Strange Fruits mit Bernhard Empl und einer Sonderausgabe mit Musik von gestern, heute und morgen.

11.00 Uhr: Strange Fruits

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Thema über Rechtsextremismus von Günter Löffelmann

14.00 Uhr:

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – kurdisch/deutsche Sendung

15:30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORAs Südosteuropa-Redaktion

16.00 u. 17.00 Uhr: Sendepause

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

Mittwoch 17. Oktober

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16 Uhr: Tour de France

17 Uhr: LORA Sport

18 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19 Uhr: Bündnis Bezahlbares Wohnen

20 Uhr: Bund für Geistesfreiheit

21 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München mit Renate Anraths.

Diskutieren Sie mit. Studiotelefon 089-48952305.

22 Uhr: Spätnachrichten –

anschließend: Biergebiete

DAB+- Programm von 01:00 bis 15:oo und 18:00 bis 24:00

00.00 Uhr: Sendepause

01.00 Uhr: Swing In – das LORA-Jazzmuseum. Thema: Count Basies beste Band ever! Das war 1962. Und wir präsentieren fünf aussergewöhnliche Aufnahmen aus seinem Gastspiel in Schweden.Wer diese Band mit den westlichen Kulturorchestern wie Philharmoniker oder Symphoniker vergleich liegt nicht falsch.

02.00 Uhr: Trotz alledem mit INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer (Siehe Sendungsthema unter https://atalayareport.wordpress.com).

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Migranten im Alter

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

06.00 Uhr: Multikulti – À propos (französische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Swing In – das LORA-Jazzmuseum. Thema: 2.Teil (siehe 01:00 Uhr)

09.00 Uhr: Trotz alledem mit INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer (Siehe Sendungsthema unter https://atalayareport.wordpress.com).

10.00 Uhr: Musical Dreams

11.00 Uhr: Rock ’n‘ Roll Radio

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Migranten im Alter

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

15.00 Uhr: Multikulti – À propos (französische Redaktion)

16.00 u. 17.00 Uhr: Sendepause

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

Donnerstag 18. Oktober

UKW– Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

17 Uhr: Kofra-Frauen, Thema: „Die Wahrheit über Freier – Selbstzeugnisse in Freierforen“, 2. Teil. Die Aussteigerin Huschke Mau liest aus Einträgen in Freierforen, wie Freier stolz und ungehemmt beschreiben, was sie den Frauen angetan haben.

18 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19 Uhr: Das Phonstudio des Bund Naturschutz

20 Uhr: Gesundheits-Wesen

21 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22 Uhr: Bajo el Cielo de América Latina

DAB+– Programm von 01:00 bis 15:oo und 18:00 bis 24:00

00.00 Uhr: Sendepause

01.00 Uhr: Tour de France

02.00 Uhr: LORA Sport

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Bündnis Bezahlbares Wohnen

05.00 Uhr: Bund für Geistesfreiheit

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München mit Renate Anraths.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Tour de France

09.00 Uhr: Soziale Welt

10.00 Uhr: Biergebiete

11.00 Uhr: Biergebiete

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Mietrechtsforum

14.00 Uhr: Bund für Geistesfreiheit

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

16.00 u. 17.00 Uhr: Sendepause

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

Freitag, 19. Oktober

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

17 Uhr: Kofra-Frauen, Thema: „Die Wahrheit über Freier – Selbstzeugnisse in Freierforen“, 2. Teil. Die Aussteigerin Huschke Mau liest aus Einträgen in Freierforen, wie Freier stolz und ungehemmt beschreiben, was sie den Frauen angetan haben.

18 Uhr: Magazin

19 Uhr: LORA Kultur – Das Magazin (Thilo): Wir beleuchten die Kunst der Täuschung und berichten über das Phänomen Designmuseum

20 Uhr: Nachtlektüre

21 Uhr: (nur DAB+ / Internet): Kabarett und Kleinkunst

22 Uhr: (nur DAB+ / Internet): Jazz and more

DAB+ – Programm von 01:00 bis 15:oo und 18:00 bis 24:00

00.00 Uhr: Sendepause

01.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

02.00 Uhr: Kofra-Frauen, Thema: „Die Wahrheit über Freier – Selbstzeugnisse in Freierforen“, 2. Teil. Die Aussteigerin Huschke Mau liest aus Einträgen in Freierforen, wie Freier stolz und ungehemmt beschreiben, was sie den Frauen angetan haben.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Das Phonstudio des Bund Naturschutz

05.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheits-Wesen

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

09.00 Uhr: Kofra-Frauen, Thema: „Die Wahrheit über Freier – Selbstzeugnisse in Freierforen“, 2. Teil. Die Aussteigerin Huschke Mau liest aus Einträgen in Freierforen, wie Freier stolz und ungehemmt beschreiben, was sie den Frauen angetan haben.

10.00 Uhr: Bajo el Cielo de América Latina

11.00 Uhr: Bajo el Cielo de América Latina

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Das Phonstudio des Bund Naturschutz

14.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheits-Wesen

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

16.00 u. 17.00 Uhr: Sendepause

18.00 Uhr: Siehe UKW Programm

21.00 Uhr: Slammereien, Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

Samstag 20.und Sonntag 21. Oktober nur über unseren Livestream: