Hier das Wochenprogramm vom 29. Oktober – 02. November 2018

MONTAG, 29. Oktober 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites: Halloween-Party (Teil 1). Wir spielen diesmal Lieder, die Geister, Monster, Hexen u.ä. im Titel tragen – halt alles, was mit Halloween zu tun hat. (Fortsetzung am 31. Oktober)

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Eine-Welt-Report des Nord-Süd-Forums

20.00 Uhr: LORA international. Thema: Widerstand und Kommunismus in Bayern

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: FOLK&WeltMIX

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Time für Jazz – Jazz Avantgarde

03.00 Uhr: Time für Jazz – Jazz Avantgarde

04.00 Uhr: Time für Jazz – Jazz Avantgarde

05.00 Uhr: Slammereien, Kabarett und Kleinkunst

06.00 Uhr: Arabische Redaktion

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Slammereien, Kabarett und Kleinkunst

09.00 Uhr: Arabische Redaktion

10.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

11.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Arabische Redaktion

14.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

15.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 30. Oktober 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Politische Lieder

17.00 Uhr: Trotz Alledem – Münchner Flüchtlingsrat. Thema: „Integration durch den Job – warum Arbeit für Flüchtlinge so wichtig ist“. Viele Firmen in Deutschland geben Flüchtlingen eine Ausbildungs- oder Arbeitsstelle. Aber die politischen Rahmenbedingungen und bürokratische Hindernisse machen es den Beteiligten nicht immer leicht. Zu Wort kommen in der Sendung: Rebecca Kilian Mason, Geschäftsführerin des Münchner Flüchtlingsrates, Robert Günthner vom DGB Bayern, Lisa Fiedler, Integrationsbeauftragte der Firma VAUDE, die Geflüchtete beschäftigt.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Gesellschaft für bedrohte Völker. Thema: Nordwestlich von St. Petersburg zwischen Ladogasee und Onegasee an der Grenze zu Finnland lebt ein kleines Volk der Wepsen. Ihre Blütezeit erlebten die Wepsen als in Petersburg die Eremitage, Kathedralen, Schlöße etc. gebaut wurde: sie waren diejenige, die den himbeerfarbigen Quarzit und Körnerdiabas in großen Mengen lieferten.

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – Spanien heute (spanische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: New Country Show

23.00 Uhr: Lärmministerium

DAB+

01.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites: Halloween-Party (Teil 1). Wir spielen diesmal Lieder, die Geister, Monster, Hexen u.ä. im Titel tragen – halt alles, was mit Halloween zu tun hat. (Fortsetzung am 31. Oktober)

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Eine-Welt-Report des Nord-Süd-Forums

05.00 Uhr: LORA international. Thema: Widerstand und Kommunismus in Bayern

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites: Halloween-Party (Teil 1). Wir spielen diesmal Lieder, die Geister, Monster, Hexen u.ä. im Titel tragen – halt alles, was mit Halloween zu tun hat. (Fortsetzung am 31. Oktober)

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus.

10.00 Uhr: FOLK&WeltMIX

11.00 Uhr: FOLK&WeltMIX

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Eine-Welt-Report des Nord-Süd-Forums

14.00 Uhr: LORA international. Thema: Widerstand und Kommunismus in Bayern

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 31. Oktober 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites: Halloween-Party (Teil 2). Wir spielen diesmal Lieder, die Geister, Monster, Hexen u.ä. im Titel tragen – halt alles, was mit Halloween zu tun hat.

17.00 Uhr: Soziale Welt – Bewegtes Lernen.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Antifa-Magazin

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Auf Kante genäht. Thema: Selbstverliebte Internetjunkies?

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Diskutieren Sie mit. Studiotelefon 089-48952305. Thema: Die 68er. Zu Gast: Chritoph Steinbrink

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Wunschbox mit Gery + Tary: Wir spielen Hörerwünsche. Weitere Hörerwünsche – wenn möglich mit einer kleinen Geschichte zum Titel – bitte an die Mailadresse gtwunschbox@gmx.com

DAB+

01.00 Uhr: Politische Lieder

02.00 Uhr: Trotz Alledem – Münchner Flüchtlingsrat. Thema: „Integration durch den Job – warum Arbeit für Flüchtlinge so wichtig ist“. Viele Firmen in Deutschland geben Flüchtlingen eine Ausbildungs- oder Arbeitsstelle. Aber die politischen Rahmenbedingungen und bürokratische Hindernisse machen es den Beteiligten nicht immer leicht. Zu Wort kommen in der Sendung: Rebecca Kilian Mason, Geschäftsführerin des Münchner Flüchtlingsrates, Robert Günthner vom DGB Bayern, Lisa Fiedler, Integrationsbeauftragte der Firma VAUDE, die Geflüchtete beschäftigt.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Gesellschaft für bedrohte Völker. Thema: Nordwestlich von St. Petersburg zwischen Ladogasee und Onegasee an der Grenze zu Finnland lebt ein kleines Volk der Wepsen. Ihre Blütezeit erlebten die Wepsen als in Petersburg die Eremitage, Kathedralen, Schlöße etc. gebaut wurde: sie waren diejenige, die den himbeerfarbigen Quarzit und Körnerdiabas in großen Mengen lieferten.

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

06.00 Uhr: Multikulti – Spanien heute (spanische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Politische Lieder

09.00 Uhr: Trotz Alledem – Münchner Flüchtlingsrat. Thema: „Integration durch den Job – warum Arbeit für Flüchtlinge so wichtig ist“. Viele Firmen in Deutschland geben Flüchtlingen eine Ausbildungs- oder Arbeitsstelle. Aber die politischen Rahmenbedingungen und bürokratische Hindernisse machen es den Beteiligten nicht immer leicht. Zu Wort kommen in der Sendung: Rebecca Kilian Mason, Geschäftsführerin des Münchner Flüchtlingsrates, Robert Günthner vom DGB Bayern, Lisa Fiedler, Integrationsbeauftragte der Firma VAUDE, die Geflüchtete beschäftigt.

10.00 Uhr: New Country Show

11.00 Uhr: Lärmministerium

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Gesellschaft für bedrohte Völker. Thema: Nordwestlich von St. Petersburg zwischen Ladogasee und Onegasee an der Grenze zu Finnland lebt ein kleines Volk der Wepsen. Ihre Blütezeit erlebten die Wepsen als in Petersburg die Eremitage, Kathedralen, Schlöße etc. gebaut wurde: sie waren diejenige, die den himbeerfarbigen Quarzit und Körnerdiabas in großen Mengen lieferten.

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

15.00 Uhr: Multikulti – Spanien heute (spanische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 01. November 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

17.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch. Diesmal u.a. mit „Bohemian Rhapsody“ (Biografie von Freddie Mercury), „Rememory“ mit Peter Dinklage, „Aufbruch zum Mond“ (über die erste Mondlandung 1969 aus der Sicht von Neil Armstrong), der Verfilmung des Roman-Bestsellers „Der Trafikant“ mit Bruno Ganz, der Satire „Assassination Nation“ und „Charles Dickens – Der Mann, der Weihnachten erfand“ mit Christopher Plummer.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin – Tierpolitik

20.00 Uhr: Leib & Seele – SlowFood München

21.00 Uhr: Uferlos – Das schwul-lesbische Magazin.

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: A VEZ DO BRASIL

DAB+

01.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites: Halloween-Party (Teil 2). Wir spielen diesmal Lieder, die Geister, Monster, Hexen u.ä. im Titel tragen – halt alles, was mit Halloween zu tun hat.

02.00 Uhr: Soziale Welt – Bewegtes Lernen.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Antifa-Magazin

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Auf Kante genäht. Thema: Selbstverliebte Internetjunkies?

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Thema: Die 68er. Zu Gast: Chritoph Steinbrink

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites: Halloween-Party (Teil 2). Wir spielen diesmal Lieder, die Geister, Monster, Hexen u.ä. im Titel tragen – halt alles, was mit Halloween zu tun hat.

09.00 Uhr: Soziale Welt – Bewegtes Lernen.

10.00 Uhr: Wunschbox mit Gery + Tary: Wir spielen Hörerwünsche. Weitere Hörerwünsche – wenn möglich mit einer kleinen Geschichte zum Titel – bitte an die Mailadresse gtwunschbox@gmx.com

11.00 Uhr: Wunschbox mit Gery + Tary

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Antifa-Magazin

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Auf Kante genäht. Thema: Selbstverliebte Internetjunkies?

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Thema: Die 68er. Zu Gast: Chritoph Steinbrink

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 02. November 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Folk you

17.00 Uhr: Mieterbeiratssitzung vom 22.10.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Thema: die Frankfurter Buchmesse und das Jahresprogramm des Münchner Volkstheaters

20.00 Uhr: Literaturverhör – München liest ein Buch

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

02.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch. Diesmal u.a. mit „Bohemian Rhapsody“ (Biografie von Freddie Mercury), „Rememory“ mit Peter Dinklage, „Aufbruch zum Mond“ (über die erste Mondlandung 1969 aus der Sicht von Neil Armstrong), der Verfilmung des Roman-Bestsellers „Der Trafikant“ mit Bruno Ganz, der Satire „Assassination Nation“ und „Charles Dickens – Der Mann, der Weihnachten erfand“ mit Christopher Plummer.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Tierpolitik

05.00 Uhr: Leib & Seele – SlowFood München

06.00 Uhr: Uferlos – Das schwul-lesbische Magazin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

09.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch. Diesmal u.a. mit „Bohemian Rhapsody“ (Biografie von Freddie Mercury), „Rememory“ mit Peter Dinklage, „Aufbruch zum Mond“ (über die erste Mondlandung 1969 aus der Sicht von Neil Armstrong), der Verfilmung des Roman-Bestsellers „Der Trafikant“ mit Bruno Ganz, der Satire „Assassination Nation“ und „Charles Dickens – Der Mann, der Weihnachten erfand“ mit Christopher Plummer.

10.00 Uhr: A VEZ DO BRASIL

11.00 Uhr: A VEZ DO BRASIL

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Tierpolitik

14.00 Uhr: Leib & Seele – SlowFood München

15.00 Uhr: Uferlos – Das schwul-lesbische Magazin

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Thema: die Frankfurter Buchmesse und das Jahresprogramm des Münchner Volkstheaters

20.00 Uhr: Literaturverhör – München liest ein Buch

21.00 Uhr: Slammereien, Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: A.M.O.G. – A Matter of Groove