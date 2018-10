Halloween – Party mit Gery + Tary

Wann:

Teil 1

am Montag, 16:00 bis 17:00 Uhr

mit Imagine Dragons, Henning Wehland, Bad Religion und einigen mehr

Teil 2

am Mittwoch, 16:00 bis 17:00 Uhr

mit The Rattles, The Ramones, Billy Talent und andere mehr

Die Sendungen werden wiederholt auf DAB+ (Kanal 11C) und im Internet livestream

in der darauffolgenden Nacht um 01:00 und am darauffolgenden um 08:00 Uhr

Am Wochenende wird die Montagssendung am Samstag um 00:00 Uhr und Sonntag um 13:00 Uhr

die MIttwochssendung am Samstag um 23:00 Uhr im Internet Livestream wiederholt.