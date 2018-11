Die 59. Münchner Bücherschau im Gasteig hat angefangen und ist von 8- 23 Uhr zum Blättern, Entdecken und Zuhören geöffnet. Für kleine Besucher ist sicher die Ausstellung „Augen Zu? Augen Auf!-Die Nacht im Bilderbuch“ in der Schmökerecke interessant.

Im Rahmen der Münchner Aktionswochen gegen Gewalt an Frauen, Mädchen, und Jungen empfehlen wir heute 2 Veranstaltungen:

-Für Mädchen von 9 bis 13 J. gibt es im TRAFFIX in der Baierbrunnerstr.57 von 10 – 14 Uhr einen Selbstbehauptungskurs

und

– Im Giesinger Mädchentreff in der Rotwandstr.28 können Mädchen zwischen 6 und 12 J. in einem Antigewaltforum über erlebte Übergriffe erzählen und sie im Rollenspiel verarbeiten.

Ein lohnender Familienausflug für alle ab 8 J. ist sicher der Vortrag um 18 Uhr in der Volkssternwarte in der Rosenheimer Str.145 zum Thema: „Unheimliche Welten – ein Trip durchs Planetensystem“.

Im Einstein Kultur, Einsteinstr.42, präsentieren ab 19 Uhr junge Nachwuchswissenschaftler in einem „Science Slam Special“ innerhalb von jeweils 10 min. und möglichst unterhaltsam neue Forschungsergebnisse aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz.

In der Doku-Filmreihe wird im EineWeltHaus um 19 Uhr der neue deutsch-spanische Film „Wo der Himmel aufgeht“ gezeigt,

und im Hofspielhaus in der Falkenturmstr.8 gibt es um 20 Uhr Jazz mit Münchner Jazz-Größen und jungen Talenten.