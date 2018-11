Hier das Wochenprogramm vom 26. – 30. November 2018

MONTAG, 26. November 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Thema: Militarisierung, Flüchtlingsabwehr und Rekolonialisierung – Deutschland und die EU in Nordafrika und der Sahel-Region. Ein Vortrag von Christoph Marischka – IMI (Informationsstelle Militarisierung)

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Open Source-Magazin

20.00 Uhr: LORA international – Gemeinwohl-Ökonomie. Thema: Zeiten des Aufbruchs. Vor 100 Jahren und heute. Wie könnte eine demokratische Wirtschaft aussehen?

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Mike’s Punkshine

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

03.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

04.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

05.00 Uhr: Slammereien, Kabarett und Kleinkunst

06.00 Uhr: Arabische Redaktion

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Slammereien, Kabarett und Kleinkunst

09.00 Uhr: Arabische Redaktion

10.00 Uhr: LORA Kultur. Künstlerfragen

11.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Arabische Redaktion

14.00 Uhr: LORA Kultur. Künstlerfragen

15.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 27. November 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Jazz and more

17.00 Uhr: Trotz Alledem – „Stadt sucht Zukunft“ – Thema: Der ökologische Fussabdruck der Stadt München

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: BELP’s kleine hässliche Dubstep Ecke

23.00 Uhr: Hillbilly

DAB+

01.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Thema: Militarisierung, Flüchtlingsabwehr und Rekolonialisierung – Deutschland und die EU in Nordafrika und der Sahel-Region. Ein Vortrag von Christoph Marischka – IMI (Informationsstelle Militarisierung)

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Open Source-Magazin

05.00 Uhr: LORA international – Gemeinwohl-Ökonomie. Thema: Zeiten des Aufbruchs. Vor 100 Jahren und heute. Wie könnte eine demokratische Wirtschaft aussehen?

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Thema: Militarisierung, Flüchtlingsabwehr und Rekolonialisierung – Deutschland und die EU in Nordafrika und der Sahel-Region. Ein Vortrag von Christoph Marischka – IMI (Informationsstelle Militarisierung)

10.00 Uhr: Mike’s Punkshine

11.00 Uhr: Mike’s Punkshine

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Open Source-Magazin

14.00 Uhr: LORA international – Gemeinwohl-Ökonomie. Thema: Zeiten des Aufbruchs. Vor 100 Jahren und heute. Wie könnte eine demokratische Wirtschaft aussehen?

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 28. November 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Kuriosa mit und ohne Worte: Eindrücke aus einem handylosen Zeitalter.

17.00 Uhr: Soziale Welt – Nachrichten aus der Provinz

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Bündnis gegen Krieg und Rassismus

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Diskutieren Sie mit. Studiotelefon 089-48952305.

Tuncay Acar hat diesmal Ates Gürpinar als Gesprächspartner zu Gast. Es geht um Persönliches, aber auch Politisches. Ates Gürpinar ist 34 Jahre alt, lebt in München und ist Landessprecher der bayerischen LINKEN und Kreissprecher für DIE LINKE in München. Seine Großmutter mütterlicherseits war Flüchtling aus Pommern, sein Vater ist aus der Türkei eingewandert. Ates Gürpinar ist in Darmstadt aufgewachsen. Zum Studium zog er nach Erlangen und studierte Theaterwissenschaften. Im Bildungsstreik 2009 engagierte er sich gegen Studiengebühren, für demokratische Beteiligung und leichteren Zugang zum Studium – auch für Kinder aus Arbeiterfamilien. Er baute den Hochschulverband Linke SDS auf. 2014 wurde er Landesgeschäftsführer in der bayerischen LINKEN.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Funkloch

DAB+

01.00 Uhr: Jazz and more

02.00 Uhr: Trotz Alledem – „Stadt sucht Zukunft“ – Thema: Der ökologische Fussabdruck der Stadt München

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

06.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Jazz and more

09.00 Uhr: Trotz Alledem – „Stadt sucht Zukunft“ – Thema: Der ökologische Fussabdruck der Stadt München

10.00 Uhr: BELP’s kleine hässliche Dubstep Ecke

11.00 Uhr: Hillbilly

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

15.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 29. November 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Politische Lieder von Geld, Kapitalismus, Klassenkampf, Macht, Sex und dem Tod

17.00 Uhr: Spektrum – Deep Dive Divi

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Themensendung: Schwabinger Krawalle

20.00 Uhr: Leib & Seele – Über-Leben

21.00 Uhr: Wellenreiterin: Frauen, die sich trauen – die investigative Journalistin Nellie Bly, die Revolutionärin Olga Benario, die Pädagogin Marion Seifert und die Rausfrauen

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Mittelalter rocks

DAB+

01.00 Uhr: Kuriosa mit und ohne Worte: Eindrücke aus einem handylosen Zeitalter.

02.00 Uhr: Soziale Welt – Nachrichten aus der Provinz

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Bündnis gegen Krieg und Rassismus

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

Tuncay Acar hat diesmal Ates Gürpinar als Gesprächspartner zu Gast. Es geht um Persönliches, aber auch Politisches.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Kuriosa mit und ohne Worte: Eindrücke aus einem handylosen Zeitalter.

09.00 Uhr: Soziale Welt – Nachrichten aus der Provinz

10.00 Uhr: Funkloch

11.00 Uhr: Funkloch

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Bündnis gegen Krieg und Rassismus

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

Tuncay Acar hat diesmal Ates Gürpinar als Gesprächspartner zu Gast. Es geht um Persönliches, aber auch Politisches.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 30. November 2018:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Les Reines Prochaines oder Todeslieder

17.00 Uhr: Verdi-Senioren

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Das Magazin. Themen sind die Verfolgung der Zeugen Jehovas hier in München und neue Konzepte des Teilens von innerstädtischem Verkehrsraum am Beispiel des Zenetti-Platzes.

20.00 Uhr: Literaturverhör – Graphophon. Thema: Alfred Bodenheimer/ Das Ende vom Lied (aus der Krimireihe mit Rabbi Klein)

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Politische Lieder von Geld, Kapitalismus, Klassenkampf, Macht, Sex und dem Tod

02.00 Uhr: Spektrum – Deep Dive Divi

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Themensendung: Schwabinger Krawalle

05.00 Uhr: Leib & Seele – Über-Leben

06.00 Uhr: Wellenreiterin: Frauen, die sich trauen – die investigative Journalistin Nellie Bly, die Revolutionärin Olga Benario, die Pädagogin Marion Seifert und die Rausfrauen

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Politische Lieder von Geld, Kapitalismus, Klassenkampf, Macht, Sex und dem Tod

09.00 Uhr: Spektrum – Deep Dive Divi

10.00 Uhr: Mittelalter rocks

11.00 Uhr: Mittelalter rocks

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Themensendung: Schwabinger Krawalle

14.00 Uhr: Leib & Seele – Über-Leben

15.00 Uhr: Wellenreiterin: Frauen, die sich trauen – die investigative Journalistin Nellie Bly, die Revolutionärin Olga Benario, die Pädagogin Marion Seifert und die Rausfrauen

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Das Magazin. Themen sind die Verfolgung der Zeugen Jehovas hier in München und neue Konzepte des Teilens von innerstädtischem Verkehrsraum am Beispiel des Zenetti-Platzes.

20.00 Uhr: Literaturverhör – Graphophon. Thema: Alfred Bodenheimer/ Das Ende vom Lied (aus der Krimireihe mit Rabbi Klein)

21.00 Uhr: tbc

22.00 – 24.00 Uhr: Welt der Filmmusik