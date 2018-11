Greencity bietet einen Kurs für Senioren an zum Thema:“Mobil in jedem Alter mit dem Smartphone“. Zeit: 13 – 14:30, Ort: Rudolf-Diesel-Realschule in der Schulstr.3.

Der Kasperl tritt um 15 Uhr in der Stadtbibliothek Isarvorstadt in der Kapuzinerstr.28 mit dem Stück „Der gestohlene Schlitten“auf . Eingeladen dazu sind Kinder ab 3 J..

Im Audimax der Hochschule für Film und Fernsehen, Bernd-Eichinger-Pl.1, läuft im Rahmen der Reihe Demokratie in Deutschland um 18 Uhr der Film „Aggregat“ von Marie Wilke; als Vorfilm wird „I come from Syria“ gezeigt.

Das „Menon-Projekt – Philosophie für junge Leute“ beschäftigt sich um 18 Uhr im Einstein28 mit der Frage: „Nationalismus – Dürfen wir auf Deutschland stolz sein?“

Die Liedklasse von Prof. Schwinghammer singt für Sie um 18 Uhr im kleinen Konzertsaal der Hochschule für Musik.

Besonders vor den Weihnachtseinkäufen wichtig: „Mein Recht als Kunde/Kundin“. Darüber informiert um 18:30 im Maikäfertreff in der Bad-Schachener-Str.96 die Verbraucherbildung Bayern.

Zum Start einer neuen Veranstaltungsreihe lädt Bellevue di Monaco für 19 Uhr in die Müllerstraße 2 ein. Das „Sonnenblumenhaus“ ist ein dokumentarisches Hörspiel über das größte Progrom der Nachkriegsgeschichte, als 1992 Neonazis und Anwohner Wohnungen von Asylsuchenden und vietnamesischen Vertragsarbeiter*innen in Rostock-Lichtenhagen belagert haben.

Zum Abschluss des Tages können Sie um 20 Uhr im Rationaltheater in der Hesseloher Str.18 eine Vorstellung des Stückes „Jetlag“ von Roland Hagenberg sehen, in dem es um Demenz geht.