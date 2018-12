Weihnachtsgeld für Radio LORA!

LORA München: das Radio für Kopf – Hörer.

Seit 1993 ist LORA München ein politisch unabhängiges und nicht kommerzielles, alternatives Wortradio bzw. Bürgerradio für München und Umgebung mit den Schwerpunkten Soziales, Lokales, Ökologie, Eine Welt und multikulturelles Miteinander.

Viele RadiohörerInnen glauben, dass LORA Gelder aus dem Topf der GEZ bzw. aus dem sogenannten

ARD-ZDF-Deutschlandradio-Beitragsservice bekommt.

Dem ist nicht so!

LORA München finanziert sich durch seine Mitglieder, Förderer und durch Spenden.

Leider sind die Kosten für den Sendebetrieb und die Anforderungen an Technik, Miete usw. gestiegen, die Spenden leider gesunken. Dadurch ist zum Jahresende eine Finazierungslücke entstanden.

Deshalb braucht Radio LORA Ihre Hilfe!

Wenn Sie an besonderen Informationen und kritischen Beiträgen Interesse haben, nehmen Sie sich bitte etwas Zeit und unterstützen Sie unsere Arbeit durch eine steuerabzugsfähige Geldspende an den LORA-Förderverein.

Einfach und sofort online über dieses Spendenportal oder an die Stadtsparkasse München:

IBAN: DE09 7015 0000 0088 1501 15, BIC: SSKMDEMMXXX

Die Überweisung können Sie herunterladen, gleich am PC ausfüllen und dann ausdrucken. Formular für die Bank..