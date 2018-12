Das Tollwood-Festival geht noch bis zum 31. Dezember,

im Botanischen Garten kann man die kommenden Monate freilaufende Schmetterlinge bewundern,

in der eBook-Sprechstunde beantwortet am morgigen Samstag die Stadtbibliothek im Gasteig ab 14.00 Uhr aktuelle Fragen, u. a. mit einem Einführungsvortrag,

im Jazzclub Unterfahrt spielen morgen und übermorgen MAX.BAB mi dem Saxophonisten Max von Mosch. Beginn ist um 21.00 Uhr.

Der RIO-Filmpalast zeigt am Montag um 19.00 Uhr Bohemian Rhapsody über Freddy Mercurie und The Queen.

Im Werkstattkino in der Fraunhoferstr. können Sie noch bis zum Sonntag THE LAST MOVIE von Dennis Hopper aus dem Jahre 1971 sehen: Staunende Indianer betrachten in Peru den Dreh eines Westerns. Am 29. und 30. Dezember jeweils um 20.00 Uhr.

Im Eine-Welt-Haus steigt ab 21.00 Uhr die Silvesterparty,

