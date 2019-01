Im Namen des Naturschutz – Volksbegehren für Artenvielfalt

Das politische Jahr 2019 in Bayern beginnt unter anderem mit einem Volksbegehren. Vom 31. Januar bis 13. Februar können sie sich an der direkten Demokratie beteiligen und den Schutz der Artenvielfalt in Bayern unterstützen. „Volksbegehren Artenvielfalt – Rettet die Bienen!“ lautet der Titel dieser Gesetzesinitiative. Unterstützt von Bündnis 90/Die Grünen, der ÖDP, dem Landesbund für Vogelschutz in Bayern und dem BUND Naturschutz Bayern, sowie einem breiten gesellschaftlichen Bündnis aus über 100 Organisationen, Unternehmen und Verbänden.

Was es mit dem Volksbegehren konkret auf sich hat, haben wir Holger Wiedemann gefragt, der sich hier ehrenamtlich engagiert.

Länge: 6:52 Min

Wenn sich ungefähr eine Million Bayern eingetragen haben, dann geht es in die nächste Runde. Und am Ende steht hoffentlich ein Gesetz im Sinne des Naturschutzes.

Den Gesetzestext sowie weitere Informationen zum „Volksbegehren Artenvielfalt – Rettet die Bienen!“ finden sie im Internet unter volksbegehren-artenvielfalt.de