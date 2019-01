Im Deutschen Museum hören Sie um 19 Uhr eine Vortrag von Prof. Dr. Erwin Frey – Was ist Leben? Die Physik lebender Systeme verstehen.

„China und die USA – … zwischen Allianz und Rivalität“ ist ab 20 Uhr Thema des Abends im Gasteig. Es erwartet Sie ein Vortrag von Dr. Emilio Astuto.

In der TU München heßt es ab 19.30 Uhr: „A Good Disruption – redefining growth in the 21st Century“. Ein Vortrag von Prof. Martin Stuchtey in der Ringvorlesung Umwelt: Grüne Industrie 5.0. Die Veranstaltung findet im Karl-Max-v.-Bauernfeind-Hörsaal 2750 statt.

Im Hofspielhaus erwartet Sie ab 20 Uhr „Wer ko der ko“ – ein bayrisches Mundart Poetry Slam. Die originellsten Sprachtalente wetteifern um die Gunst des Publikums.

Das Werkstattkino in der Fraunhoferstr. Zeigt MATANGI/MAYA/MIA von Steve Loveridge: Der Film basiert auf einer Sammlung sehr persönlicher Videos, die Maya Arulpragasm und ihre engsten Freunde im Laufe der letzten 22 Jahre aufgezeichnet haben. Sie skizzieren Mayas bemerkenswerten Weg vom Einwandererkind in London zum Popstar M.I.A. Beginn ist um 22:15 Uhr.