Hier das Wochenprogramm vom 28. Januar – 01. Februar 2019

MONTAG, 28. Januar 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites: Rock And Roll (Teil 1). Wir spielen Lieder mit Rock And Roll im Titel. Mit dabei sind Lenny Kravitz, The Ramones, The Clash u.v.m. (Fortsetzung: Mittwoch, 30.01., 16 Uhr)

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Open Source

20.00 Uhr: LORA international – Gemeinwohlökonomie. Themen: Weltwirtschaftsforum Davos, Nationaler Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte und Widerstand

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Mikes Punkshine

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Time For Jazz – Jazz Avantgarde

03.00 Uhr: Time For Jazz – Jazz Avantgarde

04.00 Uhr: Time For Jazz – Jazz Avantgarde

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

06.00 Uhr: Unser Thema der Woche: 3. Münchner Frauenkonferenz – eine Zusammenfassung der Reden und Vorträge

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

09.00 Uhr: Unser Thema der Woche: 3. Münchner Frauenkonferenz – eine Zusammenfassung der Reden und Vorträge

10.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

11.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Unser Thema der Woche: 3. Münchner Frauenkonferenz – eine Zusammenfassung der Reden und Vorträge

14.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

15.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 29. Januar 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Politische Lieder

17.00 Uhr: Trotz Alledem – Münchner Flüchtlingsrat. Thema: Resettlement – wie man Flüchtlinge in Sicherheit bringen kann. Resettlement bedeutet so viel wie Neuansiedlung. Zuständig für das Programm ist das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, UNHCR. Wir berichten in der Sendung über die Erfahrungen mit Resettlement. Wir stellen außerdem die Arbeit des Projekts „Save Me“ vor, mit dem Menschen unterstützt werden, die im Zuge des Resettlements nach München kommen. Und es kommt ein aus Syrien Geflüchteter zu Wort, der mit Hilfe des Resettlement Programms nach Deutschland kommen konnte.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Gesellschaft für bedrohte Völker. Thema: Die Republik Dagestan – ein nordkaukasisches Paradies vieler Völker und Sprachen. Hier leben 3 Millionen Menschen, die zu 35 verschiedenen autochthonen Nationalitäten gehören: Awaren, Darginer, Lezginen, Laken, Tabassaraner, Rutulen, Kumyken, Nogaier etc.

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – Spanien heute (spanische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: New Country

23.00 Uhr: Lärmministerium

DAB+

01.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites: Rock And Roll (Teil 1). Wir spielen Lieder mit Rock And Roll im Titel. Mit dabei sind Lenny Kravitz, The Ramones, The Clash u.v.m. (Fortsetzung: Mittwoch, 30.01., 16 Uhr)

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Open Source

05.00 Uhr: LORA international – Gemeinwohlökonomie. Themen: Weltwirtschaftsforum Davos, Nationaler Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte und Widerstand

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites: Rock And Roll (Teil 1). Wir spielen Lieder mit Rock And Roll im Titel. Mit dabei sind Lenny Kravitz, The Ramones, The Clash u.v.m. (Fortsetzung: Mittwoch, 30.01., 16 Uhr)

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus

10.00 Uhr: Mikes Punkshine

11.00 Uhr: Mikes Punkeshine

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Open Source

14.00 Uhr: LORA international – Gemeinwohlökonomie. Themen: Weltwirtschaftsforum Davos, Nationaler Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte und Widerstand

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 30. Januar 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites: Rock And Roll (Teil 2). Wir spielen Lieder mit Rock And Roll im Titel. Mit dabei sind Huey Lewis and the News, Rainbow, Boston u.v.m.

17.00 Uhr: Soziale Welt – Bewegtes Lernen

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Das Antifa-Magazin

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Auf Kante genäht

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Diskutieren Sie mit. Studiotelefon 089-48952305

Studiogast Dr. Sven Larat, Moderator Wolf Steinberger — Thema: Gibt es den freien Willen? Sind wir verantwortlich für das, was wir tun? Welche Konsequenzen hat es, wenn wir die Idee vom „freien Willen“ als nicht realistisch verwerfen?

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Wunschbox mit Gery + Tary:Wir spielen Hörerwünsche. Weitere Hörerwünsche – wenn möglich mit einer kleinen Geschichte zum Titel – bitte an die Mailadresse gtwunschbox@gmx.com

DAB+

01.00 Uhr: Politische Lieder

02.00 Uhr: Trotz Alledem – Münchner Flüchtlingsrat. Thema: Resettlement – wie man Flüchtlinge in Sicherheit bringen kann.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Gesellschaft für bedrohte Völker. Thema: Die Republik Dagestan – ein nordkaukasisches Paradies vieler Völker und Sprachen.

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

06.00 Uhr: Multikulti – Spanien heute (spanische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Politische Lieder

09.00 Uhr: Trotz Alledem – Münchner Flüchtlingsrat. Thema: Resettlement – wie man Flüchtlinge in Sicherheit bringen kann.

10.00 Uhr: New Country

11.00 Uhr: Lärmministerium

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Gesellschaft für bedrohte Völker. Thema: Die Republik Dagestan – ein nordkaukasisches Paradies vieler Völker und Sprachen.

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

15.00 Uhr: Multikulti – Spanien heute (spanische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 31. Januar 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Politische Lieder: Jean Ferrat oder RADIOKUNST

17.00 Uhr: Spektrum – Deep Dive Divi

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow

20.00 Uhr: Leib & Seele – Über-Leben

21.00 Uhr: Wellenreiterin: Rollenmuster in der Erziehung

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Mittelalter rocks

DAB+

01.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites: Rock And Roll (Teil 2). Wir spielen Lieder mit Rock And Roll im Titel. Mit dabei sind Huey Lewis and the News, Rainbow, Boston u.v.m.

02.00 Uhr: Soziale Welt – Bewegtes Lernen

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Das Antifa-Magazin

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Auf Kante genäht

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Studiogast Dr. Sven Larat, Moderator Wolf Steinberger — Thema: Gibt es den freien Willen?

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites: Rock And Roll (Teil 2). Wir spielen Lieder mit Rock And Roll im Titel. Mit dabei sind Huey Lewis and the News, Rainbow, Boston u.v.m.

09.00 Uhr: Soziale Welt – Bewegtes Lernen

10.00 Uhr: Wunschbox mit Gery + Tary:Wir spielen Hörerwünsche. Weitere Hörerwünsche – wenn möglich mit einer kleinen Geschichte zum Titel – bitte an die Mailadresse gtwunschbox@gmx.com

11.00 Uhr: Wunschbox mit Gery + Tary

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Das Antifa-Magazin

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Auf Kante genäht

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Studiogast Dr. Sven Larat, Moderator Wolf Steinberger — Thema: Gibt es den freien Willen?

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 01. Februar 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Folk you

17.00 Uhr: Monatsrückblick

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Das Magazin. Thema sind jene vier Literaten, welche vor 100 Jahren die Revolution in Bayern maßgeblich bestimmt haben.

20.00 Uhr: Literaturverhör – München liest ein Buch

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Politische Lieder: Jean Ferrat oder RADIOKUNST

02.00 Uhr: Spektrum – Deep Dive Divi

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow

05.00 Uhr: Über-Leben

06.00 Uhr: Wellenreiterin: Rollenmuster in der Erziehung

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Politische Lieder: Jean Ferrat oder RADIOKUNST

09.00 Uhr: Spektrum – Deep Dive Divi

10.00 Uhr: Mittelalter rocks

11.00 Uhr: Mittelalter rocks

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow

14.00 Uhr: Leib & Seele – Über-Leben

15.00 Uhr: Wellenreiterin: Rollenmuster in der Erziehung

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Das Magazin. Thema sind jene vier Literaten, welche vor 100 Jahren die Revolution in Bayern maßgeblich bestimmt haben.

20.00 Uhr: Literaturverhör – München liest ein Buch

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: A.M.O.G. – A Matter of Groove