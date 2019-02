Lebenswelten: Die Plakatausstellung Lebenswelten bietet in Bildern und Zitaten Einblicke in die Lebenswelten von den Orangenpflücker*innen auf den Plantagen in Brasilien bis hin zu den Verkäufer*innen in unseren Supermärkten. Sie erzählen vom Alltag, ihren Träumen und ihrem Kampf für gerechtere Arbeitsverhältnisse.

Ebenfalls im Eine-Welt-Haus gibt es ab 17.30 Uhr kostenlose Beratung und Informationen zum Aufenthalts- und Asylrecht.

Das Zeitalter der Regression: Im Rahmen dieser Vortragsreihe referiert Markus Schütz über „Demokratie, Repräsentationskrise und Populismus. Im Gasteig um 20.00 Uhr.

Stadtsanierung in München und die Herausforderungen vor dem Hintergrund des Münchner Wachstums. Eine Diskussionsrunde in der Rathausgalerie. Beginn ist um 19.00 Uhr.

Das Jugendinformationszentrum JIZ in der Sendlingerstr. 7 gibt jeden Dienstag von 13-18 Uhr Schuldner-Beratung für Jugendliche bis 25 Jahre,

Die Radlwerkstatt bietet ihre wöchentliche Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt ab 17:45 in der Mohrvilla, Situli-Str. 73, an.

Das Werkstattkino zeigt um 20.15 Uhr AGGREGAT, eine Reise durch ein gespaltenes Deutschland.