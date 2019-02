1.) Jeden ersten Mittwoch im Monat bietet der sogenannte Zeitarbeitstreff ein kostenfreies Angebot für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit interessanten Themen. So auch am Mittwoch. Das Thema ist zentriert um die Fragen nach der Leiharbeit, ob in diesem Bereich noch Gesetzesänderungen anstehen und welche Rolle die Wirtschaft diesbezüglich spielt. Wo? In der Schwanthalerstraße 91, wann ? 19.00 Uhr bis 21.00 Uhr.

2.) Das Filmmuseum im Sankt Jakobsplatz 1 hat eine Reihe mit Jean Morreau im Programm, die alte Dame, die gesagt haben soll, dass das Älterwerden nichts für Feiglinge sei. Sie wissen schon. Der Film aus dem Jahre 1973 mit ihr jetzt heißt „Die Ausgebufften“, Regisseur ist Bertrand Blier. Mit von der Schauspielerpartie ist unter anderen Gerard Deparpardieu at his very best. Worum geht’s? Zwei Aussteiger jagen einzig zu ihrem Vergnügen nach: Sex und Autos, oder Autos und Sex. Für alle, die das mögen: Bahn frei ab 21 Uhr!

3.) Die Geschäftsstelle des Bundes Naturschutz in der Pettenkoferstraße 10 a berichtet von Wanderungen und Ferien an der Nordsee und Ostsee. Der Eintritt ist frei. Los gehts um 19.30 Uhr

4.)Die Kommödie „Der Untergang der Titanic“ von Hans Magnus Enzensberger hat Einzug in das kleine Theater „Die blaue Maus“ in der Elvirastraße 17a. Regie führt Jochen Strodthoff, Beginn : 19.00 Uhr.

5.) Mehrsprachig aufwachsen, eine Herausforderung! Ein Informationsnachmittag für Eltern, Eintritt frei. Wo? In der der Stadtbibliothek Berg am Laim, Schlüsselbergstraße 4, 17. 00 Uhr der Beginn.

6.) Die monatliche Jungbürgersprechstunde, Jugendhaus „Juha“ genannt, findet statt Am Sportplatz 12 ab 16.00 Uhr.