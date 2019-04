Hier das Wochenprogramm vom 22. – 26. April 2019

MONTAG, 22. April 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites. Diesmal: Lieder mit Liebe im Titel (Teil 1). Mit dabei sind Die Ärzte, Alison Moyet, U2 u.v.m.

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell

20.00 Uhr: LORA international – Earthlink

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Unruhe aus der Provinz (Wdh. vom 25.02.2019)

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kleinkunst und Kabarett

03.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

04.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

05.00 Uhr: Kleinkunst und Kabarett

06.00 Uhr: Themensendung

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kleinkunst und Kabarett

09.00 Uhr: Themensendung

10.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Wir beschäftigen uns mit mit einer Ausstellung über das Unternehmen „Neue Heimat“, welches wie kein anderes die Geschichte des sozialen Wohnbaus in der Bundesrepublik mitgeprägt hat und dann skandalreich gescheitert ist.

11.00 Uhr: Literaturverhör

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Themensendung

15.00 Uhr: Literaturverhör

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 23. April 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Time for Jazz

17.00 Uhr: Trotz Alledem – NaturFreunde. Themen: Inklusiver Sport, Arbeitskreis Umweltbildung, Allacher Lohe/Allacher Heide, Make Munich, 3-D Druck im Reparatur-Café, Statements v. Uwe Hiksch, warum die EU-Wahl am 26. Mai so wichtig ist

18.00 Uhr: LORA-Magazin – u.a. zum Tag gegen Lärm am 24. April und zum Thema Sterbehilfe

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

20.00 Uhr: Freie Radios. Die Redaktion Artarium der Radiofabrik Salzburg bringt die Band Element of Crime zu Gehör. Mehr Infos zur Sendung hier.

21.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: BELP’s kleine hässliche Dubstep Ecke

23.00 Uhr: Hillbilly

DAB+

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell

05.00 Uhr: LORA international – Earthlink

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus

10.00 Uhr: Unruhen in der Provinz

11.00 Uhr: Unruhen in der Provinz

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell

14.00 Uhr: LORA international – Earthlink

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 24. April 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Eine Stunde lang… Luise und Hermann

17.00 Uhr: Soziale Welt – „Nachrichten aus der Provinz“ von und mit Erika Schalper. Im Studio: Reinhard von Wittken, Kandidat der bayrischen Grünen für das Europa-Parlament (die Wahl ist am 26. Mai)

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – ISW

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Tuncay Acar im Gespräch mit Zain Raza. Der Gründer und leitende Redakteur von acTVism Munich hat als Aktivist eine Reihe von Demonstrationen in München mitorganisiert und als Kulturveranstalter Hunderte von Menschen in seinem Event "Pakistani on the Menu" zusammengebracht. Seit der Gründung von acTVism Munich hat Raza die Produktion von mehr als 300 Videos geleitet und betreut, zu denen Interviews und Events mit Experten wie Edward Snowden, Noam Chomsky und Jürgen Todenhöfer und vielen weiteren zählen. Studiotelefon 089-48952305

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Funkloch

DAB+

01.00 Uhr: Jazz and more

02.00 Uhr: Trotz Alledem – NaturFreunde. Themen: Inklusiver Sport, Arbeitskreis Umweltbildung, Allacher Lohe/Allacher Heide, Make Munich, 3-D Druck im Reparatur-Café, Statements v. Uwe Hiksch, warum die EU-Wahl am 26. Mai so wichtig ist

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

05.00 Uhr: Freie Radios. Die Redaktion Artarium der Radiofabrik Salzburg bringt die Band Element of Crime zu Gehör. Mehr Infos zur Sendung hier.

06.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion)

08.00 Uhr: Jazz and more

09.00 Uhr: Trotz Alledem – NaturFreunde. Themen: Inklusiver Sport, Arbeitskreis Umweltbildung, Allacher Lohe/Allacher Heide, Make Munich, 3-D Druck im Reparatur-Café, Statements v. Uwe Hiksch, warum die EU-Wahl am 26. Mai so wichtig ist

10.00 Uhr: BELP’s kleine hässliche Dubstep Ecke

11.00 Uhr: Hillbilly

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

14.00 Uhr: Freie Radios. Die Redaktion Artarium der Radiofabrik Salzburg bringt die Band Element of Crime zu Gehör. Mehr Infos zur Sendung hier.

15.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 25. April 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Politische Lieder. Thema: Das 20. Festival Musik und Politik, das vom 29. bis 31. März in der Berliner Volksbühne stattgefunden hat.

17.00 Uhr: Spektrum – SuchtHotline. Thema: Spielzeugfreier Kindergarten als Suchtprävention.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Pro Regenwald

20.00 Uhr: Leib & Seele – HIV-Info- Radio

21.00 Uhr: Außer Rand und Band

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Crossover mit Christoph Götz

DAB+

01.00 Uhr: Eine Stunde lang… Luise und Hermann

02.00 Uhr: Soziale Welt – „Nachrichten aus der Provinz“ von und mit Erika Schalper. Im Studio: Reinhard von Wittken, Kandidat der bayrischen Grünen für das Europa-Parlament (die Wahl ist am 26. Mai)

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – ISW

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Tuncay Acar im Gespräch mit Zain Raza. Zain Raza ist der Gründer und leitende Redakteur von acTVism Munich. Er ist Journalist, Aktivist und Kulturveranstalter in München.

08.00 Uhr: Eine Stunde lang… Luise und Hermann

09.00 Uhr: Soziale Welt – „Nachrichten aus der Provinz“ von und mit Erika Schalper. Im Studio: Reinhard von Wittken, Kandidat der bayrischen Grünen für das Europa-Parlament (die Wahl ist am 26. Mai)

10.00 Uhr: Funkloch

11.00 Uhr: Funkloch

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – ISW

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Tuncay Acar im Gespräch mit Zain Raza. Zain Raza ist der Gründer und leitende Redakteur von acTVism Munich. Er ist Journalist, Aktivist und Kulturveranstalter in München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 26. April 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst – mit Renate Anraths.

17.00 Uhr: Magazin-Rückblick

19.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

20.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Politische Lieder. Thema: Das 20. Festival Musik und Politik, das vom 29. bis 31. März in der Berliner Volksbühne stattgefunden hat.

02.00 Uhr: Spektrum – SuchtHotline. Thema: Spielzeugfreier Kindergarten als Suchtprävention.

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Pro Regenwald

05.00 Uhr: Leib & Seele – HIV-Info- Radio

06.00 Uhr: Außer Rand und Band

08.00 Uhr: Politische Lieder. Thema: Das 20. Festival Musik und Politik, das vom 29. bis 31. März in der Berliner Volksbühne stattgefunden hat.

09.00 Uhr: Spektrum – SuchtHotline. Thema: Spielzeugfreier Kindergarten als Suchtprävention.

10.00 Uhr: Crossover mit Christoph Götz

11.00 Uhr: Crossover mit Christoph Götz

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Pro Regenwald

14.00 Uhr: Leib & Seele – HIV-Info- Radio

15.00 Uhr: Außer Rand und Band

19.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

20.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

21.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde