Hier das Wochenprogramm vom 13. – 17. Mai 2019

MONTAG, 13. Mai 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Because we live it

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Thema: Hände weg von Venezuela – Aufzeicnung einer Veranstaltung im EWH

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Münchner Forum. Thema: Neue Verkehrskonzepte für München – Die Seilbahn?

20.00 Uhr: LORA international – Munich American Peace Committee. Sie hören einen Vortrag von Jeremy Scahill

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Exotus Weltmusik

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Time for Jazz – Swing in

04.00 Uhr: Time for Jazz – Swing in

05.00 Uhr: Folk you

06.00 Uhr: Thema der Woche

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Folk you

09.00 Uhr: Thema der Woche

10.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

11.00 Uhr: Literaturverhör – Im Werkkreis Literatur der Arbeitswelt ist Tania Tera Rupel zu Gast mit ihrem neuen Buch „Fliegende Hunde“

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Thema der Woche

14.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

15.00 Uhr: Literaturverhör – Im Werkkreis Literatur der Arbeitswelt ist Tania Tera Rupel zu Gast mit ihrem neuen Buch „Fliegende Hunde“

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 14. Mai 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Time for Jazz

17.00 Uhr: Trotz Alledem – Arabische Redaktion

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

21.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus (griechische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Note Balkana

23.00 Uhr: Fusion oder so

DAB+

01.00 Uhr: Because we live it

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Thema: Hände weg von Venezuela – Aufzeicnung einer Veranstaltung im EWH

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Münchner Forum. Thema: Neue Verkehrskonzepte für München – Die Seilbahn?

05.00 Uhr: LORA international – Munich American Peace Committee. Sie hören einen Vortrag von Jeremy Scahill

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Because we live it

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Thema: Hände weg von Venezuela – Aufzeicnung einer Veranstaltung im EWH

10.00 Uhr: Exotus Weltmusik

11.00 Uhr: Exotus Weltmusik

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Münchner Forum. Thema: Neue Verkehrskonzepte für München – Die Seilbahn?

14.00 Uhr: LORA international – Munich American Peace Committee. Sie hören einen Vortrag von Jeremy Scahill

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 15. Mai 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Tour De France

17.00 Uhr: Soziale Welt. Thema: Patientenverfügung und deren Alternativen – oder warum Sie vielleicht ihre eigene Exekution anordnen

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Mietrechtsforum

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Pro Familia

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Studiotelefon 089-48952305

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Biergebiete

DAB+

01.00 Uhr: Time for Jazz

02.00 Uhr: Trotz Alledem – Arabische Redaktion

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

06.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus (griechische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Time for Jazz

09.00 Uhr: Trotz Alledem – Arabische Redaktion

10.00 Uhr: Note Balkana

11.00 Uhr: Fusion oder so

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

15.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus (griechische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 16. Mai 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Von LORA bis Sun Ra

17.00 Uhr: Spektrum – DIE GAUDIWELLE mit Michael Wladarsch und Wolf Steinberger. Thema: Was kann Blasphemie? Der freche Mario 2019, §166 StGB, der öffentliche Frieden und der Schalk im Nacken

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz

20.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheits-Wesen

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Bajo el Cielo de América Latina

DAB+

01.00 Uhr: Tour De France

02.00 Uhr: Soziale Welt. Thema: Patientenverfügung und deren Alternativen – oder warum Sie vielleicht ihre eigene Exekution anordnen

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Mietrechtsforum

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Pro Familia

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Tour De France

09.00 Uhr: Soziale Welt. Thema: Patientenverfügung und deren Alternativen – oder warum Sie vielleicht ihre eigene Exekution anordnen

10.00 Uhr: Biergebiete

11.00 Uhr: Biergebiete

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Mietrechtsforum

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Pro Familia

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 17. Mai 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

17.00 Uhr: Themensendung: Ret Marut / B. Traven

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Wir stellen Ihnen unter anderem einen neuen kulinarischen Reiseführer durch Bayern vor.

20.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Von LORA bis Sun Ra

02.00 Uhr: Spektrum – DIE GAUDIWELLE mit Michael Wladarsch und Wolf Steinberger. Thema: Was kann Blasphemie? Der freche Mario 2019, §166 StGB, der öffentliche Frieden und der Schalk im Nacken

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz

05.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheitswesen

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Von LORA bis Sun Ra

09.00 Uhr: Spektrum – DIE GAUDIWELLE mit Michael Wladarsch und Wolf Steinberger. Thema: Was kann Blasphemie? Der freche Mario 2019, §166 StGB, der öffentliche Frieden und der Schalk im Nacken

10.00 Uhr: „Salsa y más“ mit Chuck Herrmann

11.00 Uhr:„Salsa y más“ mit Chuck Herrmann

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz

14.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheitswesen

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Wir stellen Ihnen unter anderem einen neuen kulinarischen Reiseführer durch Bayern vor.

20.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr:Time for Jazz – Jazz and more