Beim städischen Kunstprojekt „Frequenzen“ können Sie am Starnberger Flügelbahnhof von 7 -23 Uhr eine Soundinstallation der Sofia Dona hören. Sie will uns bewusst machen, wie man die spontanen Begrüßungen, mit denen 2015 ankommende Geflüchtete erwartet wurden, heute wahrnimmt.

Im Infocafe der Nachbarschaftshilfe Balanstr.111 wird von 10 -12 Uhr über Medikamente, Alkohol und ihre Wechselwirkungen informiert. Die Polizeiinspektion 23 klärt in zwei Kursen zum Thema „Sicherheit von Senioren“ auf. Am 15.5. geht es um Zivilcourage und Eigenschutz, nächsten Mittwoch um die Maschen von Trickbetrügern. Beide Kurse finden von 13 bis 16 Uhr in der VHS, Severinstr.6 statt und sind kostenlos.

Die Lesefüchse lesen um 15 Uhr in der Stadtbibliothek Hasenbergl in der Blodigstr.4 für Kinder ab 3 Jahre.

Ein „Ride of Silence“, eine Demo für mehr Verkehrssicherheit auf dem Rad, startet um 18 Uhr unterhalb der Bavaria und endet im Olympiapark.

An Interessierte in Aubing, Neuaubing und dem Westkreuz richtet sich eine Vortragsreihe übers Energiesparen, welche die Gesellschaft für Stadterneuerung im Stadtteilladen Westkreuz an der Friedrichshafener Str. 11 durchführt. An diesem Mittwoch geht es von 18:30- 20 Uhr um das Thema „2 Grad.Eine Tonne. -Wie wir das Klimaziel erreichen und damit die Welt verändern“.

Uche Akpulu vom Bayrischen Flüchtlingsrat beleuchtet um 19 Uhr im EWH mit seinem Vortrag „ Fluchtursachen – Warum Menschen fliehen“ ein dringendes humanitäres Problem,

und im Rio-Filmpalast können Sie um 14 Uhr den Film „Van Gogh“ mit dem wunderbaren William Dafoe sehen.