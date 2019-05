Fridays for Future ab 11 Uhr an der Bavaria an der Theresienwiese.

Das Demokratiemobil des Kreisjugendrings steht von 14 -18 Uhr auf dem Heidemarkt in Freimann.

Zum Lesen könnte Ihr Nachwuchs eventuell der Bücherflohmarkt in der Internationalen Jugendbibliothek in der Blutenburg anregen. Dort gibt es ab 14 Uhr Bücherschnäppchen für Kinder und Jugendliche.

Das Uferlos-Festival in Freising auf der Luitpoldanlage beginnt (und dauert bis zum 2.6.). Dort gibt es Auftritte vieler Bands, von Jazz bis Techno, dazu Stände und Kinderprogramme.

Der Jugendcomputerclub tagt von 16 -18 Uhr im Haus der Medienbildung in der Heiglhofstr.1. Bitte anmelden unter Tel.: 72467704.

Den brandneuen Film „Die rote Linie-Widerstand im Hambacher Forst“ können Sie um 16 Uhr im Neuen Maxim und um 18:40 im Monopol am Nordbad sehen.

Im EineWeltHaus kann man um 20 Uhr portugisischen Fado und zweispachige Poesie „mitfühlen“, „Tudo isto e Fado“.

Bei einem Besuch in der Volkssternwarte in der Rosenheimer Straße gehts um 20 Uhr um „Wissenschaft zum Mitmachen“ im Sinne von Bürgerwissenschaft. Dabei werden Forschungsprojekte, die mit Hilfe von Freiwilligen durchgeführt werden, und die Mitmachmöglichkeiten dabei vorgestellt.