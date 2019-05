Worum es geht! – Die Klima-Katastrophen-Uhr

Weil der Klimawandel so groß ist, dass wir keine Einschätzung davon haben wie lange noch Zeit ist, ist hier mal die Uhr eurer schlaflosen Nächte etabliert.

Im Einklang mit dem jüngsten Sonderbericht des Weltklimarats (IPCC) über „1,5 Grad Celsius globale Erwärmung“ hat das Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC) seine CO 2 -Uhr auf den neusten Stand gebracht. Hier gibt es mehr Informationen: https://www.mcc-berlin.net/de/forschung/co2-budget.html