Hier das Wochenprogramm vom 17. – 21. Juni 2019

MONTAG, 17. Juni 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Playlist Austria – Christian

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Philosophie Aktuell. Thema: Demokratie und Stillstands-Nihilismus – oder – die Unterwerfung der Zeit unter die Ordnung des Raumes und des primitiven Wohlstands.

20.00 Uhr: LORA international Nord-Süd Forum – Berichte aus Peru – Schwerpunkt Korruption

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: FOLK&WeltMIX. Thema: Rudolstadt Festival 2019.

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kleinkunst und Kabarett

03.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In mit Bob

04.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In mit Bob

05.00 Uhr: Folk you

06.00 Uhr: Themensendung

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Folk you

09.00 Uhr: Themensendung

10.00 Uhr: Politische Kunst und Kultur — Live-Hörspiel von Christiane Mudra „Off the Record“

11.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt.

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Themensendung

14.00 Uhr: Politische Kunst und Kultur — Live-Hörspiel von Christiane Mudra „Off the Record“

15.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 18. Juni 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Swing in. Thema: Der May ist gekommen. Billy May nämlich mit seiner Bigband und mit ihm drei “Canarys”, drei der besten Jazzsängerinnen, dazu dann noch drei der besten Rhythm and Blues und Jazz-Pianisten Bayerns. Ein buntes Frühlingskonzert. Schalten Sie ein

17.00 Uhr: Trotz Alledem – INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer Palacín (Schwerpunkte über die spanischsprachige Welt mit dazu passender Musik). Sendungsthema: SPANIEN ZWISCHEN WAHLENRAUSCH UND SCHWACHE DEMOKRATIE (Teil 2) – Mit mythischen Protestlieder. (Siehe auch unter https://atalayareport.wordpress.com

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat. Zu Gast bei uns Nesrin Gül vom Medienrat der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien(BLM) und Hamado Dipama vom Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios. Die soziale Frage und die AfD – Vortrag von Sebastian Friedrich

21.00 Uhr: Multikulti – À propos (französische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Musical Dreams

23.00 Uhr: Fusion odeer so

DAB+

01.00 Uhr: Playlist Austria – Christian

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Philosophie Aktuell. Thema: Demokratie und Stillstands-Nihilismus – oder – die Unterwerfung der Zeit unter die Ordnung des Raumes und des primitiven Wohlstands.

05.00 Uhr: LORA international Nord-Süd Forum – Berichte aus Peru – Schwerpunkt Korruption

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Welt der Filmmusik

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus

10.00 Uhr: FOLK&WeltMIX. Thema: Rudolstadt Festival 2019.

11.00 Uhr: FOLK&WeltMIX

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Philosophie Aktuell. Thema: Demokratie und Stillstands-Nihilismus – oder – die Unterwerfung der Zeit unter die Ordnung des Raumes und des primitiven Wohlstands.

14.00 Uhr: LORA international Nord-Süd Forum – Berichte aus Peru – Schwerpunkt Korruption

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 19. Juni 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Radio Tour de France

17.00 Uhr: Soziale Welt – LORA Sport

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Bündnis bezahlbares Wohnen

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte -Bündnis gegen Krieg und Rassismus

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Diesmal mit Sepp Dürr. Studiotelefon 089-48952305

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Biergebiete

DAB+

01.00 Uhr: Swing in. Thema: Der May ist gekommen. Billy May nämlich mit seiner Bigband und mit ihm drei “Canarys”, drei der besten Jazzsängerinnen, dazu dann noch drei der besten Rhythm and Blues und Jazz-Pianisten Bayerns. Ein buntes Frühlingskonzert. Schalten Sie ein

02.00 Uhr: Trotz Alledem – INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer. Thema: Schwerpunkte über die spanischsprachige Welt mit dazu passender Musik). Sendungsthema: SPANIEN ZWISCHEN WAHLENRAUSCH UND SCHWACHE DEMOKRATIE (Teil 2) – Mit mythischen Protestlieder. (Siehe auch unter https://atalayareport.wordpress.com

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Zu Gast bei uns Nesrin Gül vom Medienrat der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien(BLM) und Hamado Dipama vom Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios. Die soziale Frage und die AfD – Vortrag von Sebastian Friedrich

06.00 Uhr: Multikulti – À propos (französische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Swing in. Thema: Mehr Swingin’ London im Brexit-Soundtrack des Radio Lora Jazzmuseums. Mit der geadelten Cleo Lane, “Dame” also und der “Cool Cat” Georgie Fame

09.00 Uhr: Trotz Alledem – INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer. Thema:Schwerpunkte über die spanischsprachige Welt mit dazu passender Musik). Sendungsthema: SPANIEN ZWISCHEN WAHLENRAUSCH UND SCHWACHE DEMOKRATIE (Teil 2) – Mit mythischen Protestlieder. (Siehe auch unter https://atalayareport.wordpress.com

10.00 Uhr: Musical Dreams

11.00 Uhr: Rock ’n‘ Roll

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Zu Gast bei uns Nesrin Gül vom Medienrat der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien(BLM) und Hamado Dipama vom Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios. Die soziale Frage und die AfD – Vortrag von Sebastian Friedrich

15.00 Uhr: Multikulti – À propos (französische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 20. Juni 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

17.00 Uhr: Spektrum – Kofra – WEG MIT HARTZ IV!. Vortrag von Politaktivistin und Bloggerin Inge Hannemann (Aufnahme der Veranstaltung vom 10. April 2019 im Kofra

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz

20.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheitswesen

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: America Latina – Bajo el Cielo de América Latina

DAB+

01.00 Uhr: Radio Tour de France

02.00 Uhr: Soziale Welt – LORA Sport

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Bündnis bezahlbares Wohnen

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Radio Tour de France

09.00 Uhr: Soziale Welt – LORA Sport

10.00 Uhr: Biergebiete

11.00 Uhr: Biergebiete

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Bündnis bezahlbares Wohnen

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 21. Juni 2019:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

17.00 Uhr: Thema der Woche

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin mit Thilo. Thema: Von den Höhlenmalereien von Lascaux bis zum skurillen Jugendstil von Carl Strathmann

20.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

02.00 Uhr: Spektrum – KOFRA-Frauen. Thema: WEG MIT HARTZ IV!. Vortrag von Politaktivistin und Bloggerin Inge Hannemann (Aufnahme der Veranstaltung vom 10. April 2019 im Kofra

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz

05.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheitswesen

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Von Lora bis Sun Ra

09.00 Uhr: Spektrum – KOFRA-Frauen. Thema: WEG MIT HARTZ IV!. Vortrag von Politaktivistin und Bloggerin Inge Hannemann (Aufnahme der Veranstaltung vom 10. April 2019 im Kofra

10.00 Uhr: America Latina

11.00 Uhr: America Latina

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz

14.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheitswesen

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr:LORA Kultur – das Magazin mit Thilo. Thema: Von den Höhlenmalereien von Lascaux bis zum skurillen Jugendstil von Carl Strathmann

20.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more