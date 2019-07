„50 Jahre Stonewall in New York – München hat mitgefeiert“. In den Räumen der Münchner Aidshilfe gibt es einen Bildvortrag und Erlebnisberichte mit Karin Willers, Wolfgang Scheel und anderen Münchner Teilnehmern am weltweit größten Christopher Street Day zum Jubiläum der Riots. Anschließend folgt eine Diskussion über die erreichten und noch zu erreichenden Ziele der Stonewall-Aktivisten. Los geht’s um 19.30 Uhr und die Aidshilfe finden Sie in der Lindwurmstr. 71.

Die kostenlose Beratung für Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund, für die Vermittlung von Hilfsangeboten und für Fragen rund um Leben und Arbeiten in Deutschland beginnt um 16.00 Uhr im Bellevue di Monaco, Müllerstr. 2

Und Infos über die Arbeit und Projekte der Straßenzeitschrift BISS erhalten sie morgen um 10 Uhr Vormittag im BISS-Büro in der Metzstr. 29.